ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 09:19
25.05.2026 08:14

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον ΔΗΣΥ: «Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας»

Συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας» έγραψε ο Κ. Μητσοτάκης στο Χ.

