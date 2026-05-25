Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον ΔΗΣΥ: «Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας»

Συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας» έγραψε ο Κ. Μητσοτάκης στο Χ.

Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 25, 2026

Διαβάστε επίσης

Ο Φειδίας έστησε τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν για δηλώσεις μετά το exit poll που τον δείχνουν στην καλύτερη… πέμπτο

Φτιάχνει βαλίτσες για …Θησείο ο Τεμπονέρας – Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

Πλακιάς σε Μπακογιάννη: Φανταστείτε τι θα έκανα και γω αν συναντούσα Καραμανλή και Τριαντόπουλο