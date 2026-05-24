Με καταμετρημένο το 100%, το ΔΗΣΥ κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στη Κύπρο, χωρίς ωστόσο να έχει κερδίσει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Το κεντροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 27,1%, έναντι 23,9% του ΑΚΕΛ κάτι που μεταφράζεται σε 17 έδρες για το πρώτο κόμμα και 16 για το δεύτερο, στην βουλή των 56 εκπροσώπων.

Από 7 και 8 έδρες κερδίζουν το Εθνικό Λαϊκό Κόμμα (10,9%) και το ΔΗΚΟ (10%), ενώ στη Βουλή μπαίνουν και τα νεοσύστατα κόμματα ΑΛΜΑ (5,8%) και ΑΔΚ του Φειδία (5,4%) με 8 έδρες έκαστος.

