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10.07.2026 19:21

Σέρρες: Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές για τη φωτιά στην Οινούσσα – Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά

10.07.2026 19:21
serres fotia

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Δύο άτομα συνελήφθησαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στην Οινούσσα Σερρών.

Όπως έκανε γνωστό το Πυροσβεστικό Σώμα, δύο ημεδαποί, ηλικίας 34 και 17 ετών, προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά, όταν, επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. όχημα, κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου, σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις. Από την προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν οι δύο υπαίτιοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 10η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 551 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 715.085,08 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 176 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 162 (92,05%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 14 (7,95%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:35
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