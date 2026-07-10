Συμπλοκή με μαχαίρια στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης

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Δύο άνδρες αφρικανικής καταγωγής συνεπλάκησαν στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thesspost.gr τράβηξαν μαχαίρια.
Στο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
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