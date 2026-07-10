Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις μετά τις πιέσεις των επαγγελματικών φορέων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Παράταση έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, μετά από απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, ενώ ελήφθησαν υπόψη τα αιτήματα που είχαν υποβάλει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η ΠΟΦΕΕ και άλλοι επαγγελματικοί φορείς, οι οποίοι ζητούσαν περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η νέα προθεσμία εκπνέει στις 24 Ιουλίου και ώρα 23:59:59, δίνοντας στους υπόχρεους επιπλέον ημέρες για να υποβάλουν τις δηλώσεις τους χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν ήδη κατατεθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, καθώς και περίπου 300.000 δηλώσεις νομικών προσώπων. Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι το χρονικό διάστημα που απομένει είναι επαρκές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία από τους υπόλοιπους φορολογούμενους, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.

Η παράταση αναμένεται να αποσυμφορήσει τόσο τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς, όσο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς παραδοσιακά τις τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένος όγκος υποβολών.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Πολιτική δέσμευση για συμφωνία-ορόσημο στις ευρωπαϊκές αγορές έως τον Οκτώβριο»

Σοκ ακρίβειας: Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο – Φωτιά σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια, «ροκανίζεται» το εισόδημα

Ελληνικό Ελαιόλαδο: Η διπλή μάχη των τιμών και η «χρυσή» νίκη για την Κορωνέικη ποικιλία στην Ευρώπη











