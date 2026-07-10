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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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10.07.2026 15:21

Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Πολιτική δέσμευση για συμφωνία-ορόσημο στις ευρωπαϊκές αγορές έως τον Οκτώβριο»

10.07.2026 15:21
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Σε μια στρατηγικής σημασίας παρέμβαση προχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της ανοικτής συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN). Στο επίκεντρο βρέθηκε το πακέτο για την ενοποίηση και την εποπτεία των αγορών (MISP), με τον Έλληνα αξιωματούχο να ξεκαθαρίζει ότι η συζήτηση δεν είναι απλώς τεχνική, αλλά αποτελεί μια βαθιά πολιτική δέσμευση.

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας, θέτοντας ως σαφή στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Όπως τόνισε, ο καθορισμός ενός κοινού προορισμού δημιουργεί την απαραίτητη πολιτική βεβαιότητα, ώστε να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι τεχνικές εργασίες.

Η «Μέθοδος Monnet» και η Ένωση Αποταμιεύσεων

Θέλοντας να αναδείξει τη σημασία των φαινομενικά τεχνικών αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε σε πρόσφατη ομιλία του συγγραφέα Giuliano da Empoli για τον Jean Monnet, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οικοδομήθηκε ιστορικά μέσα από πρακτικές διευθετήσεις που, αθόρυβα, άλλαξαν την ιστορία.

«Κάθε τεχνική συμφωνία είχε βαθιές πολιτικές συνέπειες. Κάθε επιτυχία καθιστούσε δυνατή την επόμενη. Αυτό που σήμερα μπορεί να φαίνεται διαδικαστικό, αύριο μπορεί να αποδειχθεί θεμελιώδες», επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) αποτελεί τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση που μπορεί να υλοποιήσει η σημερινή γενιά των Ευρωπαίων ηγετών, και το πακέτο MISP κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση.

Η πρόκληση του «Συλλογικού Monnet»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις της Ευρώπης είναι υπερβολικά μεγάλες για να αντιμετωπιστούν από έναν και μόνο οραματιστή.

  •  Συλλογική ευθύνη: Η Ευρώπη χρειάζεται πλέον να λειτουργήσει ως ένας «συλλογικός Monnet», συνδυάζοντας την πολιτική φιλοδοξία με την τεχνική αρτιότητα.
  •  Στρατηγική σύγκλιση: Απαιτείται η εναρμόνιση της εθνικής ευθύνης με μια πραγματικά ευρωπαϊκή οπτική, προκειμένου να θωρακιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Γηραιάς Ηπείρου.

Η ξεκάθαρη στάση της Αθήνας υπέρ της ταχείας ενοποίησης των αγορών επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης.

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