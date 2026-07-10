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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

10.07.2026 09:15

Ελληνικό Ελαιόλαδο: Η διπλή μάχη των τιμών και η «χρυσή» νίκη για την Κορωνέικη ποικιλία στην Ευρώπη

10.07.2026 09:15
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Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η αγορά του ελληνικού «υγρού χρυσού», καθώς οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς ισορροπούν ανάμεσα στις υψηλές τιμές, τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και τις σκληρές διεθνείς διπλωματικές μάχες.

Σε μια καθοριστική εξέλιξη, η Ελλάδα πέτυχε να αποτρέψει έναν τεχνικό αλλά άκρως επικίνδυνο αποκλεισμό για το ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Κατά τη διάρκεια της 123ης Ολομέλειας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, η ελληνική παρέμβαση «μπλόκαρε» την προσπάθεια να τεθούν εκτός αγοράς αυθεντικά μονοποικιλιακά ελαιόλαδα από Κορωνέικη ελιά. Η απειλή βασιζόταν στο φυσικά χαμηλότερο επίπεδο ολικών στερολών της συγκεκριμένης ποικιλίας, ένα χαρακτηριστικό που δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την ποιότητα ή τη γνησιότητά του.

Η νίκη αυτή θωρακίζει τον πυρήνα των ελληνικών εξαγωγών, σε μια περίοδο που τα απόλυτα νούμερα της αγοράς δείχνουν ότι το ελαιόλαδο παραμένει ένα ακριβό και περιζήτητο προϊόν.

Παραγωγή και Τιμές: Η ακτινογραφία της αγοράς

Η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας που έπληξε ολόκληρη τη Μεσόγειο, σταθεροποιείται πλέον στους 200.000 με 230.000 τόνους. Παρά τη μικρή ανάκαμψη σε σχέση με τα ιστορικά χαμηλά των προηγούμενων ετών (όπου η παραγωγή είχε πέσει κάτω από τους 150.000 τόνους), η προσφορά παραμένει πιεσμένη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτή η στενότητα συνεχίζει να συντηρεί τις τιμές καταναλωτή σε υψηλά επίπεδα. Στα ελληνικά ράφια, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο κινείται σταθερά μεταξύ 11 και 14 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας μια μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 45% μέσα στην τελευταία διετία. Στην πηγή, οι τιμές παραγωγού για το έξτρα παρθένο κυμαίνονται πλέον από 7,50 έως 8,20 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την οξύτητα και την περιοχή (με τη Λακωνία και τη Μεσσηνία να κρατούν τα πρωτεία).

Εξαγωγές: Το 80% φεύγει στο εξωτερικό

Το ελληνικό ελαιόλαδο παραμένει ο βασικός «αιμοδότης» των αγροτικών μας εξαγωγών. Περίπου το 75% με 80% της εγχώριας παραγωγής εξάγεται, με τις συνολικές εξαγωγές να ξεπερνούν σε αξία τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Ιταλία απορροφά παραδοσιακά τη μερίδα του λέοντος (περίπου το 60-70% των ελληνικών εξαγωγών σε χύμα μορφή για να το τυποποιήσει), ενώ οι εξαγωγές τυποποιημένου επώνυμου λαδιού προς τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά καταγράφουν ετήσια άνοδο 12%.

Η πρόσφατη δικαίωση της Κορωνέικης ποικιλίας διασφαλίζει ότι το 60% του συνολικού ελληνικού ελαιώνα (που ανήκει σε αυτή την ποικιλία) θα συνεχίσει να τροφοδοτεί απρόσκοπτα τις διεθνείς αγορές, κρατώντας ζωντανό το brand “Greek Extra Virgin Olive Oil”.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 11:56
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