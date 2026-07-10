Μουντιάλ 2026: Ισπανία εναντίον Βελγίου με τη Γαλλία να περιμένει

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Τον αντίπαλό της στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 θα μάθει απόψε η Γαλλία, καθώς στις 22:00 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο.

Οι «φούρια ρόχα» προέρχεται από ένα δύσκολο παιχνίδι στους «16» όπουκέρδισε με 1-0 στις καθυστερήσεις την Πορτογαλία, ενώ στον προηγούμενο γύρο είχε κερδίσει 2-0 την Αυστρία.

Στους ομίλους είχε δύο νίκες και μία ισοπαλία με το Πράσινο Ακρωτήρι στην πρεμιέρα και το θέμα είναι αν θα καταφέρει το Βέλγιο σήμερα να σκοράρει, καθώς οι Ισπανοί είναι η μόνη ομάδα που ακόμη δεν έχει δεχτεί γκολ στο τουρνουά!

Το Βέλγιο από την άλλη, μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές (1-1 με Αίγυπτο, 0-0 με Ιράν), σκοράρει κατά… ριπάς. Έριξε 5 στη Νέα Ζηλανδία για να εξασφαλίσει πρόκριση στα νοκ άουτ. Εκεί, από 0-2 πίσω από τη Σενεγάλη, έφτασε να ισοφαρίζει με δύο γκολ στα… χασομέρια, και στις καθυστερήσεις της παράτασης να κερδίζει με 3-2.

Στην φάση των «16» και στη σκιά του σκανδάλου με την συμμετοχή του Μπαλογκάν, οι «διάβολοι» ξέσπασαν πάνω στους Αμερικανούς και κέρδισαν με 4-1 για να συμμετέχουν σήμερα στον προημιτελικό, στο Λος Άντζελες.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Μάικλ Ολιβερ.

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