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10.07.2026 11:10

Πλήρης αποτυχία: Η απαγόρευση στα σόσιαλ των ανήλικων δεν έπιασε στην Αυστραλία – Το 85% είχε πρόσβαση

10.07.2026 11:10
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Ερευνα για την αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης στα σόσιαλ που είχε επιβάλει η κυβέρνηση της Αυστραλίας στους κάτω των 16 ετών, έδειξε πως η νομοθεσία… απέτυχε παταγωδώς. 

Οπως έδειξε η έρευνα που έγινε, οι πλατφόρμες απέτυχαν (ή απέφυγαν) στο πρώτο στάδιο της εφαρμογής των μέτρων, καθώς σχεδόν πουθενά δεν υπήρχε έλεγχος πιστοποίησης της ηλικίας των χρηστών. Το αποτέλεσμα ήταν το 85% των παιδιών κάτω των 16 ετών, να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση.

Από τον Δεκέμβριο, ο νέος νόμος της Αυστραλίας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποχρεώνει πλατφόρμες όπως το Instagram, το Snapchat και το YouTube να απαγορεύουν τη δημιουργία λογαριασμών από άτομα κάτω των 16 ετών. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις πλατφόρμες οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για τη συμμόρφωση με τον νόμο, ενώ η κυβέρνηση έχει συστήσει τη χρήση πολλαπλών μεθόδων ελέγχου για την επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών.

Ωστόσο, η απαγόρευση έχει δεχθεί έντονη κριτική, καθώς μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι κάτω των 16 ετών εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες. Αυτό οδήγησε την αυστραλιανή κυβέρνηση να διπλασιάσει τον μέγιστο χρηματικό πρόστιμο τον περασμένο μήνα και να απειλεί με μηνύσεις.

Ούτε αυτό έχει δουλέψει όμως. Μια ομάδα δοκιμαστών λογισμικού, η οποία αξιολόγησε συστήματα επαλήθευσης ηλικίας σε περισσότερους από 1.000 Αυστραλούς, διαπίστωσε ότι καμία από τις πλατφόρμες δεν ζήτησε απόδειξη ηλικίας για κανέναν από τους 50 δοκιμαστικούς λογαριασμούς που δημιούργησε μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, παρότι σε όλους είχε δηλωθεί ηλικία 16 ετών, όπως ανέφεραν οι ερευνητές στο Reuters.

Ενώ μέχρι στιγμής η προσοχή έχει επικεντρωθεί στην ακρίβεια των συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας μέσω φωτογραφιών, το αρχικό στάδιο ελέγχου – το οποίο εκτιμά την ηλικιακή ομάδα ενός χρήστη με βάση τη συνολική διαδικτυακή του δραστηριότητα- φαίνεται ότι δεν εντοπίζει τους ανήλικους ώστε να υποβληθούν σε περαιτέρω ελέγχους.

«Θα έπρεπε να σας ζητείται να αποδείξετε την ηλικία σας, όμως ούτε μία φορά δεν μας ζητήθηκε να την επαληθεύσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο σύστημα διασφάλισης ηλικίας», δήλωσε ο Αντριου Χάμοντ, διευθυντής της εταιρείας δοκιμών KJR, η οποία πραγματοποίησε την αρχική δοκιμή το 2025.

Σύμφωνα με τον Χάμοντ, και οι 50 δοκιμαστικοί λογαριασμοί παραμένουν ενεργοί και έχουν κατανεμηθεί σε εννέα από τις δέκα πλατφόρμες που υπόκεινται στους περιορισμούς ηλικίας, μεταξύ των οποίων το Instagram της Meta, το Snapchat της Snap, το TikTok και το YouTube της Alphabet.

Ορισμένοι από τους εικονικούς λογαριασμούς έλαβαν διαφημίσεις για τραπεζικά προϊόντα που απευθύνονται σε νέους, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πλατφόρμες είχαν καταγράψει την ηλικιακή τους κατηγορία. Ένας λογαριασμός που δημιουργήθηκε στο X με δηλωμένη ηλικία 16 ετών εμφάνισε ακόμη και πορνογραφικό περιεχόμενο.

Μόνο μία – η αυστραλιανή πλατφόρμα ζωντανών μεταδόσεων Kick – αρνήθηκε να επιτρέψει τη δημιουργία λογαριασμού χωρίς αποδεικτικό ηλικίας, σύμφωνα με τη νέα μελέτη.

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