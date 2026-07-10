Ανησυχία για τη Σαρλίζ Θερόν μετά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί της «Οδύσσειας» – «Είναι υπερβολικά αδύνατη» (Videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έντονες συζητήσεις στα social media προκάλεσε η εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Οδύσσεια» στο Παρίσι, με θαυμαστές της να εκφράζουν την ανησυχία τους αναφορικά με την εικόνα της, σχολιάζοντας ότι η ηθοποιός δείχνει ιδιαίτερα αδύνατη.

Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (8/7), επιλέγοντας ένα λευκό με μαύρο δαντελένιο φόρεμα του οίκου Dior, με βαθύ ντεκολτέ, σχεδιασμένο από τον Τζόναθαν Άντερσον.

Βίντεο από την άφιξή της στο κόκκινο χαλί δημοσιεύτηκαν από διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης, με την προσοχή, ωστόσο, να στρέφεται όχι στην εντυπωσιακή εμφάνισή της, αλλά στην αλλαγή της σιλουέτας της και την εμφανή απώλεια βάρους.

«Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πολύ βάρος» έγραψε κάποιος. «Ανησυχώ, όπως πολλοί εδώ. Τόσο αδύνατη! Ελπίζω όλα να είναι καλά μαζί της» σχολίασε κάποιος άλλος.

Άλλοι αναρωτήθηκαν αν η ηθοποιός έχει χρησιμοποιήσει φάρμακα απώλειας βάρους, όπως Ozempic ή άλλα σκευάσματα, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που χαρακτήρισαν την εικόνα της «τρομακτική» και «υπερβολικά αδύνατη».

The Ozempic look. Do these women really believe they look beautiful? The pre ozempic Charlize Theron was stunning. pic.twitter.com/pEhxV0N5kb July 10, 2026

Poor woman. Why can’t they see Ozempic makes them ugly? pic.twitter.com/D2ydaDcrGL — American Values 🇺🇸 (@AVGirl4Life) July 10, 2026

The first thing I thought when I saw Charlize Theron at the Odyssey premiere was how much she reminded me of Ariana Grande’s Ozempic look from the Wizard of Oz premiere.



Why are these gorgeous women doing this to themselves? 👀 pic.twitter.com/DoLvMYLNmo July 10, 2026

Charlize Theron looks absolutely terrible!



Is it Ozempic or something else? https://t.co/b2Z1c90wbC pic.twitter.com/TgfzDj5Bda July 10, 2026

A Charlize Theron só na base do Ozempic. Por que a mulherada tá tão obcecada por magreza??????pic.twitter.com/qM3d57dpxb — Caio Lincoln (@caiolincoln_) July 10, 2026

Διαβάστε επίσης:

Κριστίν Ντέιβις: Όταν κυκλοφόρησε το «Sex and the City» αναρωτιόμουν γιατί ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ

Νίνο: «Όπου κι αν πάω, μου ζητούν να βγούμε φωτογραφίες – Δεν θυμάμαι πώς ήταν η ζωή μου πριν τη δημοσιότητα» (Video)

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Δεν επιθυμώ τοξικές καταστάσεις ούτε δέσμευση – Επιδιώκω την ηρεμία μου»



