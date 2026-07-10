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10.07.2026 12:14

Ανησυχία για τη Σαρλίζ Θερόν μετά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί της «Οδύσσειας» – «Είναι υπερβολικά αδύνατη» (Videos)

10.07.2026 12:14
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Έντονες συζητήσεις στα social media προκάλεσε η εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Οδύσσεια» στο Παρίσι, με θαυμαστές της να εκφράζουν την ανησυχία τους αναφορικά με την εικόνα της, σχολιάζοντας ότι η ηθοποιός δείχνει ιδιαίτερα αδύνατη.

Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (8/7), επιλέγοντας ένα λευκό με μαύρο δαντελένιο φόρεμα του οίκου Dior, με βαθύ ντεκολτέ, σχεδιασμένο από τον Τζόναθαν Άντερσον.

Βίντεο από την άφιξή της στο κόκκινο χαλί δημοσιεύτηκαν από διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης, με την προσοχή, ωστόσο, να στρέφεται όχι στην εντυπωσιακή εμφάνισή της, αλλά στην αλλαγή της σιλουέτας της και την εμφανή απώλεια βάρους.

«Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πολύ βάρος» έγραψε κάποιος. «Ανησυχώ, όπως πολλοί εδώ. Τόσο αδύνατη! Ελπίζω όλα να είναι καλά μαζί της» σχολίασε κάποιος άλλος.

Άλλοι αναρωτήθηκαν αν η ηθοποιός έχει χρησιμοποιήσει φάρμακα απώλειας βάρους, όπως Ozempic ή άλλα σκευάσματα, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που χαρακτήρισαν την εικόνα της «τρομακτική» και «υπερβολικά αδύνατη».

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