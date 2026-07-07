Διθυραμβικές οι πρώτες κριτικές για την «Οδύσσεια» του Νόλαν – Ύμνοι για τον Ματ Ντέιμον

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν παρουσιάστηκε επιτέλους στους εκπροσώπους του κινηματογραφικού τύπου, οι οποίοι αποκαλούν την κινηματογραφική μεταφορά του έπους του Ομήρου από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, «εκπληκτικό επίτευγμα» με «άψογη κινηματογραφική παραγωγή». Φαίνεται ότι ο Νόλαν έχει στα χέρια του άλλη μια τεράστια επιτυχία.

«Μια κινηματογραφική γιορτή», έγραψε η Πέρι Νεμίροφ του Collider. «Μια μεγαλοπρεπής και συναρπαστική ερμηνεία του έπους του Ομήρου, και μια που δίνει μια μοναδική αίσθηση του Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ειλικρινά δύσκολο να φανταστεί κανείς οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη στον πλανήτη να μπορεί να φέρει αυτό το αρχικό υλικό στην οθόνη με τόση κλίμακα, εύρος και καρδιά».

Ο διευθυντής σύνταξης του Discussing Film, Άντριου Τζ. Σαλαζάρ, χαρακτήρισε την ταινία «εκπληκτικό επίτευγμα», ενώ ο Ντέιβιντ Έρλιχ του IndieWire σημείωσε ότι «η τελευταία πράξη ανταμείβει το ταξίδι» παρά τις κάποιες δυσκολίες στην πορεία.

«Άψογη κινηματογραφική δημιουργία, κάθε σπιθαμή τόσο επική όσο θα περίμενε κανείς», δήλωσε με ενθουσιασμό ο κριτικος κινηματογράφου Σάιμον Τόμσον. «Ηγούμενος ενός εξαιρετικού καστ, ο Μάτ Ντέιμον δίνει στον Οδυσσέα τα πάντα σε μια ερμηνεία που έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση στην καριέρα του. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι εξαιρετικός ως Αντίνοος και ο Εύμαιος του Τζον Λεγκουιζάμο είναι εξαιρετικός».

Ο Τζαζ Τανγκέι του Variety χαιρέτισε την ταινία ως ένα «εκπληκτικό επίτευγμα» και ένα «θριαμβευτικό, θεαματικό έπος», ενώ ο ειδικός στα βραβεία του περιοδικού Κλέιτον Ντέιβις σημείωσε: «Ο Ματ Ντέιμον ηγείται με σθένος, ενώ ο Τομ Χόλαντ φέρνει την ευαισθησία και την καρδιά… Είναι μια ακόμη επιτυχία για τον Νόλαν, μια επιτυχία που οι φανατικοί του θα αφομοιώσουν για δεκαετίες».

Ο Έρικ Ντέιβις του Fandango μοιράστηκε επαίνους για τον Πάτινσον, γράφοντας: «Είναι τόσο ύπουλος, χειριστικός και ατελείωτα διασκεδαστικός. Ο Πάτινσον επικεντρώνεται πλήρως στην κακία του χαρακτήρα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια από τις αγαπημένες μου ερμηνείες του». Αποκάλεσε επίσης την ταινία «απόλυτο θρίαμβο και κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα από έναν από τους σπουδαίους σκηνοθέτες της εποχής μας».

Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί στην ταινία «Η Οδύσσεια» στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα, καθώς η ταινία αφηγείται το οδυνηρό ταξίδι του, που διήρκεσε πολλά χρόνια, για να επιστρέψει σπίτι στη σύζυγό του, Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ), και τον γιο του, Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ), μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου. Το εκτεταμένο καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν, Τζον Λεγκουιζάμο, Έλιοτ Πέιτζ, Τζον Μπέρνθαλ και άλλους.

Η «Οδύσσεια» είναι αξιοσημείωτα η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους αφήγησης που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax. Ο Νόλαν είχε αποκαλύψει προηγουμένως στο περιοδικό Empire ότι «γύρισε πάνω από 2 εκατομμύρια πόδια φιλμ» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της «Οδύσσειας», η οποία γυριζόταν για 91 ημέρες πέρυσι.

«Ως σκηνοθέτης, ψάχνεις για κενά στην κινηματογραφική κουλτούρα, πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει», είπε ο Νόλαν στο Empire σχετικά με το γιατί επέλεξε να διασκευάσει το ελληνικό έπος του Ομήρου. «Και αυτό που είδα είναι ότι όλο αυτό το σπουδαίο μυθολογικό κινηματογραφικό έργο με το οποίο μεγάλωσα – ταινίες του Ray Harryhausen και άλλα πράγματα – δεν το είχα ξαναδεί ποτέ να έχει γίνει με το βάρος και την αξιοπιστία που θα μπορούσε να έχει μια παραγωγή χαμηλού προϋπολογισμού και μια μεγάλη παραγωγή του Χόλιγουντ, IMAX».

Η «Οδύσσεια» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου από την Universal Pictures.

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