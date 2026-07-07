Απάντηση Φαραντούρη σε Κατρίνη για την απόσπαση της συζύγου του: Ορισμένοι μπορεί να θέλουν οι γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Τριγμούς έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η υπόθεση της απόσπασης της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στην ΕΡΤ άσκησε κριτική στον Νικόλα Φαραντούρη. «Καθαρές κουβέντες. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα, θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και την παράταξη από μια εύκολη κριτική», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νικόλας Φαραντούρης επέστρεψε τα βέλη λέγοντας, «Εάν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει δυσμενής αντιμετώπιση μιας γυναίκας ακριβώς επειδή έχει σύζυγο στον δημόσιο τομέα, νομίζω ότι γυρίζουμε πίσω στη δεκαετία του ‘60».

«Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι δεν πρέπει να στελεχώνει κρίσιμη υπηρεσία η σύζυγος ενός βουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους», πρόσθεσε.

Ο ευρωβουλευτής επέμεινε ότι για την απόσπαση ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία. «Είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα», τόνισε.

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