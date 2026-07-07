Απάντηση Φαραντούρη σε Κατρίνη για την απόσπαση της συζύγου του: Ορισμένοι μπορεί να θέλουν οι γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους

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Τριγμούς έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η υπόθεση της απόσπασης της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στην ΕΡΤ άσκησε κριτική στον Νικόλα Φαραντούρη. «Καθαρές κουβέντες. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα, θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και την παράταξη από μια εύκολη κριτική», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Νικόλας Φαραντούρης επέστρεψε τα βέλη λέγοντας, «Εάν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει δυσμενής αντιμετώπιση μιας γυναίκας ακριβώς επειδή έχει σύζυγο στον δημόσιο τομέα, νομίζω ότι γυρίζουμε πίσω στη δεκαετία του ‘60».
«Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι δεν πρέπει να στελεχώνει κρίσιμη υπηρεσία η σύζυγος ενός βουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους», πρόσθεσε.
Ο ευρωβουλευτής επέμεινε ότι για την απόσπαση ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία. «Είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα», τόνισε.
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