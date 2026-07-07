«Τώρα μιλάμε»: Ο Αλέξης Τσίπρας την Πέμπτη (9/7) στο Περιστέρι

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Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις δράσεις ενεργητικής ακρόασης.
Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 20:00, στην Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι, προκειμένου να ακούσει τους προβληματισμούς των πολιτών και να τους παρουσιάσει τις προτάσεις του κόμματος.
«Τώρα Μιλάμε στο Περιστέρι με τον Αλέξη. Τσίπρα Συνεχίζοντας την πρωτοβουλία ανοιχτού διαλόγου, η επόμενη εκδήλωση “Τώρα Μιλάμε“, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 20:00, στην Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι (Παναγή Τσαλδάρη 63). Οι πολίτες παίρνουν τον λόγο και συζητούν για ό,τι τους απασχολεί», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
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