Τραυματισμοί στον ώμο από καλοκαιρινές δραστηριότητες: Πώς να τους αποφύγουμε

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Το καλοκαίρι προσφέρεται για υπαίθριες δραστηριότητες και θαλάσσια σπορ, προσφέροντας ήλιο και διασκέδαση. Ωστόσο, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα στην παραλία (με κολύμπι, βουτιές και σπορ όπως beach volley, surfing, sup, jet ski, θαλάσσιο σκι κ.ά.) πιθανόν να αυξήσει τον κίνδυνο για τραυματισμούς στον ώμο.
«Ο ώμος διαθέτει το μεγαλύτερο εύρος κίνησης από οποιαδήποτε άλλη άρθρωση, επιτρέποντάς μας να σηκώνουμε, να τεντώνουμε, να περιστρέφουμε και να φέρνουμε τα χέρια μας σε διάφορες θέσεις. Χάρη σε αυτό, μπορούμε να εκτελέσουμε πληθώρα καθημερινών δραστηριοτήτων, από το ντύσιμο και το φαγητό έως την εργασία και τον αθλητισμό.
Για τον λόγο αυτό, η ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους αθλητικούς τραυματισμούς, τους τρόπους πρόληψης αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε με ασφάλεια σε σωματικές δραστηριότητες όλο το καλοκαίρι», αναφέρει ο κ. Ιωάννης Τσώλος, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει με τους συνηθέστερους τραυματισμούς του ώμου, την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους:
Συνηθισμένοι τραυματισμοί στον ώμο:
Ρήξη Στροφικού Πετάλου: Αποτελεί συχνό τραυματισμό, προκαλώντας πόνο, δυσκαμψία και αδυναμία στο χέρι
Σύνδρομο Πρόσκρουσης – Τενοντίτιδα: Συμβαίνει όταν οι τένοντες του ώμου πιέζονται, οδηγώντας σε πόνο και φλεγμονή
Εξάρθρημα: Το βραχιόνιο οστό βγαίνει από την υποδοχή του, προκαλώντας έντονο πόνο και αστάθεια
Κάκωση Επιχείλιου Χόνδρου: Ο χόνδρος που περιβάλλει την άρθρωση ρήγνυται, προκαλώντας πόνο, αστάθεια και αίσθηση μπλοκαρίσματος
Τενοντίτιδα Δικεφάλου: Η υπερβολική χρήση ή οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις φέρνουν φλεγμονή στον τένοντα του δικεφάλου, προκαλώντας πόνο στο μπροστινό μέρος του ώμου.
Πρόληψη τραυματισμών:
Προθέρμανση: Προετοιμάστε τους μύες σας με ασκήσεις διατάσεων και δυναμικής προθέρμανσης πριν από κάθε δραστηριότητα. Όταν ξεκινήσετε την αθλητική δραστηριότητα, αυξήστε σταδιακά ένταση και δύναμη
Σωστή τεχνική: Μάθετε και εξασκηθείτε στη σωστή τεχνική για το άθλημα που σας ενδιαφέρει ώστε να αποφεύγεται τους επιπόλαιους τραυματισμούς
Ενδυνάμωση: Ασκήσεις ενδυνάμωσης για τους μύες του ώμου και του κορμού που βελτιώνουν τη σταθερότητα και μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού
Ξεκούραση: «Ακούστε» το σώμα σας και κάντε διαλείμματα όταν νιώθετε πόνο ή κούραση και χρησιμοποιείστε πάγο για αποθεραπεία.
Αντιμετώπιση τραυματισμών:
Πάγος: Εφαρμόστε πάγο στην περιοχή για 15-20’, 3-4 φορές την ημέρα, για να μειώσετε τον πόνο και τη φλεγμονή
Αναλγητικά: Μπορείτε να λάβετε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για τον πόνο και τη φλεγμονή
Ενεσοθεραπεία PRP: Συμβουλευτείτε το ιατρό σας για τις ενέσεις κορτικοστεροειδών και PRP
Φυσικοθεραπεία: Ασκήσεις αποκατάστασης με φυσικοθεραπευτή μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της κινητικότητας, της δύναμης και της σταθερότητας
Χειρουργική: Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού.
Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε άμεσα γιατρό εάν:
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