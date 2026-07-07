Τραυματισμοί στον ώμο από καλοκαιρινές δραστηριότητες: Πώς να τους αποφύγουμε

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το καλοκαίρι προσφέρεται για υπαίθριες δραστηριότητες και θαλάσσια σπορ, προσφέροντας ήλιο και διασκέδαση. Ωστόσο, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα στην παραλία (με κολύμπι, βουτιές και σπορ όπως beach volley, surfing, sup, jet ski, θαλάσσιο σκι κ.ά.) πιθανόν να αυξήσει τον κίνδυνο για τραυματισμούς στον ώμο.

«Ο ώμος διαθέτει το μεγαλύτερο εύρος κίνησης από οποιαδήποτε άλλη άρθρωση, επιτρέποντάς μας να σηκώνουμε, να τεντώνουμε, να περιστρέφουμε και να φέρνουμε τα χέρια μας σε διάφορες θέσεις. Χάρη σε αυτό, μπορούμε να εκτελέσουμε πληθώρα καθημερινών δραστηριοτήτων, από το ντύσιμο και το φαγητό έως την εργασία και τον αθλητισμό.

Για τον λόγο αυτό, η ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους αθλητικούς τραυματισμούς, τους τρόπους πρόληψης αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε με ασφάλεια σε σωματικές δραστηριότητες όλο το καλοκαίρι», αναφέρει ο κ. Ιωάννης Τσώλος, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει με τους συνηθέστερους τραυματισμούς του ώμου, την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους:

Συνηθισμένοι τραυματισμοί στον ώμο:

Ρήξη Στροφικού Πετάλου: Αποτελεί συχνό τραυματισμό, προκαλώντας πόνο, δυσκαμψία και αδυναμία στο χέρι

Σύνδρομο Πρόσκρουσης – Τενοντίτιδα: Συμβαίνει όταν οι τένοντες του ώμου πιέζονται, οδηγώντας σε πόνο και φλεγμονή

Εξάρθρημα: Το βραχιόνιο οστό βγαίνει από την υποδοχή του, προκαλώντας έντονο πόνο και αστάθεια

Κάκωση Επιχείλιου Χόνδρου: Ο χόνδρος που περιβάλλει την άρθρωση ρήγνυται, προκαλώντας πόνο, αστάθεια και αίσθηση μπλοκαρίσματος

Τενοντίτιδα Δικεφάλου: Η υπερβολική χρήση ή οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις φέρνουν φλεγμονή στον τένοντα του δικεφάλου, προκαλώντας πόνο στο μπροστινό μέρος του ώμου.

Πρόληψη τραυματισμών:

Προθέρμανση: Προετοιμάστε τους μύες σας με ασκήσεις διατάσεων και δυναμικής προθέρμανσης πριν από κάθε δραστηριότητα. Όταν ξεκινήσετε την αθλητική δραστηριότητα, αυξήστε σταδιακά ένταση και δύναμη

Σωστή τεχνική: Μάθετε και εξασκηθείτε στη σωστή τεχνική για το άθλημα που σας ενδιαφέρει ώστε να αποφεύγεται τους επιπόλαιους τραυματισμούς

Ενδυνάμωση: Ασκήσεις ενδυνάμωσης για τους μύες του ώμου και του κορμού που βελτιώνουν τη σταθερότητα και μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού

Ξεκούραση: «Ακούστε» το σώμα σας και κάντε διαλείμματα όταν νιώθετε πόνο ή κούραση και χρησιμοποιείστε πάγο για αποθεραπεία.

Αντιμετώπιση τραυματισμών:

Πάγος: Εφαρμόστε πάγο στην περιοχή για 15-20’, 3-4 φορές την ημέρα, για να μειώσετε τον πόνο και τη φλεγμονή

Αναλγητικά: Μπορείτε να λάβετε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για τον πόνο και τη φλεγμονή

Ενεσοθεραπεία PRP: Συμβουλευτείτε το ιατρό σας για τις ενέσεις κορτικοστεροειδών και PRP

Φυσικοθεραπεία: Ασκήσεις αποκατάστασης με φυσικοθεραπευτή μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της κινητικότητας, της δύναμης και της σταθερότητας

Χειρουργική: Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού.

Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε άμεσα γιατρό εάν:

Νιώθετε έντονο πόνο στον ώμο

Ο ώμος σας είναι εμφανώς πρησμένος ή παραμορφωμένος

Δεν μπορείτε να κινήσετε ή να σηκώσετε το χέρι σας.

Διαβάστε επίσης:

Εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος: Μια πράξη αλληλεγγύης πριν τις καλοκαιρινές διακοπές

Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης: «Πράσινο φως» σε νέα συνδυαστική θεραπεία από την ΕΕ

Ποια όσπρια μειώνουν χοληστερόλη και φλεγμονή – Ένα φλιτζάνι την ημέρα αρκεί