Έχασε τη δίκη κατά της Daily Mail ο πρίγκιπας Χάρι

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Δούκας του Σάσεξ και έξι άλλες εξέχουσες προσωπικότητες έχασαν τη δίκη εναντίον του εκδότη της Daily Mail για δημοσιεύματα που προέκυψαν μετά τη χρήση παράνομων μεθόδων για δύο δεκαετίες.

Σε μια απόφαση που είναι πιθανό να σηματοδοτήσει το τέλος μιας νέας δικαστικής διαμάχης σχετικά με το σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών, το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι οι ενάγοντες δεν είχαν αποδείξει ότι οι πληροφορίες είχαν αποκτηθεί παράνομα.

Η γραπτή ετυμηγορία του δικαστή Νίκλιν ανέφερε ότι το δικαστήριο δεν μπορούσε απλώς να συμπεράνει ότι μια ιστορία είχε αποκτηθεί παράνομα εάν υπήρχε ένας νόμιμος και ρεαλιστικός νόμιμος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να προέλθουν.

Ο πρίγκιπας Χάρι ήταν ένας από μια ομάδα επτά γνωστών προσωπικοτήτων που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη με αγωγή πολλών εκατομμυρίων λιρών κατά της Associated Newspapers Ltd (ANL), η οποία εκδίδει τις Daily Mail, Mail on Sunday και MailOnline.

Κατηγόρησαν τον εκδότη για «σαφή, συστηματική και διαρκή χρήση παράνομης συλλογής πληροφοριών» επί σειρά ετών. Δεκάδες δημοσιογράφοι και ιδιωτικοί ερευνητές κατονομάστηκαν στους ισχυρισμούς της ομάδας.

Η νομική ομάδα του εκδότη χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ως «αποτρόπαιους» και «παράλογους». Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε, οι ιστορίες προέρχονταν νόμιμα από εκπροσώπους Τύπου, προηγούμενα άρθρα ή από «διαρροές» κοινωνικών κύκλων διασημοτήτων.

Άλλοι ενάγοντες στην υπόθεση ήταν η Ντορίν Λόρενες, η μητέρα του δολοφονημένου μαύρου εφήβου Στίβεν Λόρενς, ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ και ο πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Σάιμον Χιους.

Η ομάδα παρουσίασε στο δικαστήριο 55 άρθρα που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1997 και 2015, και τρία περιστατικά που δεν οδήγησαν σε άρθρα, τα οποία, όπως ισχυρίστηκαν, αποδεικνύουν παράνομη συλλογή πληροφοριών.

Μια σειρά από ισχυρισμούς περί παρανομίας στην Mail έγιναν από τη νομική ομάδα των εναγόντων, η οποία ισχυρίστηκε «συνήθη και εκτεταμένη» αδικοπραγία. Περιλάμβαναν ισχυρισμούς για τηλεφωνικό hacking, παρακολούθηση σταθερών τηλεφώνων και κοριούς μέσω ιδιωτικών ερευνητών, καθώς και για διαφθορά στις πληρωμές προς την αστυνομία.

Όλοι οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

Ο εκδότης δήλωσε ότι η ετυμηγορία αντιπροσωπεύει «μια συντριπτική νίκη για την Daily Mail και τους δημοσιογράφους της, και για την ελευθερία του Τύπου γενικότερα».

«Αυτή είναι μια μεγαλοπρεπής δικαίωση της δημοσιογραφίας της Daily Mail», δήλωσε ένας εκπρόσωπος. «Για μερικούς από τους πιο εξωφρενικούς ισχυρισμούς που έγιναν όταν η υπόθεση ξεκίνησε σε μια έκρηξη δημοσιότητας πριν από τέσσερα χρόνια – τοποθέτηση κοριών σε αυτοκίνητα και σπίτια ανθρώπων, παρακολούθηση κλήσεων και παράνομη πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς – δεν παρουσιάστηκαν ποτέ αξιόπιστα στοιχεία».

«Η φήμη των αξιοπρεπών και εργατικών δημοσιογράφων μας αμφισβητήθηκε τρομερά και σήμερα αθωώθηκαν. Όπως δείχνει ξεκάθαρα η απόφαση, κάθε άρθρο προερχόταν από νόμιμες πηγές».

Αυτό ενδεχομένως αφήνει τους ενάγοντες με έναν τεράστιο λογαριασμό για την υπόθεση, ο οποίος πιστεύεται ότι ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια λίρες.

Δεκάδες συντάκτες και δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένου του τρομερού πρώην συντάκτη της Daily Mail, Πολ Ντέικρ, κατέθεσαν αρνούμενοι την παράνομη δραστηριότητα.

Ο Χάρι ήταν ο πρώτος από τους ενάγοντες που κατέθεσε στη δίκη των 11 εβδομάδων, στην οποία είπε ότι οι τίτλοι της Mail είχαν κάνει τη ζωή της συζύγου του μια «απόλυτη δυστυχία».

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