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07.07.2026 18:13

Τραμπ για Μελόνι μετά τον διπλωματικό «πόλεμο»: «Στην πραγματικότητα είναι καλός άνθρωπος»

07.07.2026 18:13
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να έχει γυρίσει σελίδα σε μια διπλωματική διαμάχη με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι την Τρίτη, καθώς προσγειώθηκε στην Άγκυρα για μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Οι δύο ηγέτες τσακώθηκαν στα τέλη του περασμένου μήνα, αφού ο Τραμπ ισχυρίστηκε σε δηλώσεις του σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι ότι η Μελόνι τον είχε «παρακαλέσει» για μια φωτογραφία μαζί του στη σύνοδο κορυφής της G7 και ότι συμφώνησε μόνο επειδή «τη λυπόταν».

Η Μελόνι αρνήθηκε θυμωμένα τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον «κατασκευασμένο», ωθώντας τον Τραμπ να επανέλθει με τα σχόλιά του να ανοίγουν μια ασυνήθιστη προσωπική ρήξη με έναν από τους πιο εξέχοντες δεξιούς ηγέτες της Ευρώπης.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν μια διπλωματική διαμάχη που κράτησε μέχρι την Κυριακή, όταν ο Τραμπ δημοσίευσε μια παραποιημένη εικόνα στην πλατφόρμα του Truth Social που έδειχνε τη Μελόνι να τον κοιτάζει σαν να τον λατρεύει σε μια ανάρτηση συνοδευόμενη από τις λέξεις: «Απαιτούνται περιοριστικά μέτρα».

Αλλά την Τρίτη, φάνηκε να υιοθετεί έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο.

«Νομίζω ότι είναι στην πραγματικότητα ένα καλό άτομο», είπε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Είχαμε κακή σχέση, παιδιά. Έγινε λίγο άσχημη επειδή αρνήθηκε να μας βοηθήσει… Αρνήθηκε να εμπλακεί στο Στενό του Ορμούζ», είπε, επαναλαμβάνοντας την απογοήτευσή του για την απροθυμία της Ευρώπης να παίξει ρόλο στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

«Μου αρέσει, νομίζω ότι είναι καλό άτομο στην πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι έκανε λάθος… απλώς δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν ήμουν ευχαριστημένος γι’ αυτό», είπε.

Ο Τραμπ έχει ασκήσει έντονη κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ ενόψει της συνάντησης στην Άγκυρα, με τους συμμάχους να επιδιώκουν να επιδείξουν τις αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες με την ελπίδα να τον κατευνάσουν.

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