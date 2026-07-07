Σύνοδος ΝΑΤΟ: Τα εξοπλιστικά deals για να κατευνάσουν την… απογοήτευση του Τραμπ, ο «φίλος» Ερντογάν, η άρση κυρώσεων και τα F-35

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αποκάλυψαν συμφωνίες όπλων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία την Τρίτη, στέλνοντας το μήνυμα ότι λαμβάνουν υπόψη τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να δαπανήσουν περισσότερα για την υπεράσπιση της Ευρώπης, ακόμη και όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ένιωσε απογοητευμένος.

Οι ηγέτες συγκεντρώθηκαν για μια σύνοδο κορυφής στην πρωτεύουσα Άγκυρα, ελπίζοντας να προβάλουν ενότητα μετά από μια ακόμη δύσκολη χρονιά, κατά την οποία ο πόλεμος του Ιράν αποκάλυψε για άλλη μια φορά ρωγμές στη συμμαχία που στηρίζει τη δυτική ασφάλεια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε συνάντηση με τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να είχε μποϊκοτάρει εντελώς τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αν δεν υπήρχαν οι θερμές σχέσεις του με τον Τούρκο ηγέτη και δεν απέκλεισε περαιτέρω πολλές αποσύρσεις από την Ευρώπη.

«Λοιπόν, θα δούμε. Ήμουν πολύ απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ», είπε, επισημαίνοντας τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία επειδή δεν έκαναν αρκετά για να υποστηρίξουν τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν μας φέρθηκαν καλά» οι σύμμαχοι, παρόλο που επανέλαβε ότι δεν ήθελε ή δεν χρειαζόταν τη βοήθειά τους.

«Πριν ρωτήσω, είπαν ότι δεν θα ήταν εκεί και έχουμε επενδύσει τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τη σύνοδο κορυφής σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα.

«Νομίζω ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο… Κάτι θα βγει», είπε.

Ενώ επέκρινε έντονα τους μακροχρόνιους συμμάχους, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον θα άρει τις κυρώσεις στην Τουρκία που επιβλήθηκαν το 2020 για την αγορά ρωσικών πυραύλων αεράμυνας από την Άγκυρα. Εξέφρασε επίσης την προθυμία να πουλήσει στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Trump to Erdogan: "We are great friends. Just landing at the airport, to see such a beautiful airport, and to have a building named after me. I was very happy about that." pic.twitter.com/GIDmJmltFF — Aaron Rupar (@atrupar) July 7, 2026

Η κίνηση αυτή θα ήταν μια σημαντική χειρονομία προς τον Ερντογάν και θα άρει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα στις διμερείς σχέσεις.

«Είμαστε σπουδαίοι φίλοι», είπε ο Τραμπ, εξυμνώντας την ομορφιά του αεροδρομίου, των δρόμων και ενός κτιρίου που ισχυρίστηκε ότι πήρε το όνομά του από αυτόν.

Είπε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που αξίζει να «υπολογίζεται» και «το ωραίο είναι ότι λόγω της σχέσης που έχουμε, όλα πήγαν πολύ καλά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι αυτός και ο Ερντογάν θα συζητήσουν εμπορικά και στρατιωτικά ζητήματα.

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τον Τούρκο ομόλογό του, λέγοντας ότι είναι ένας ηγέτης «σεβαστός σε όλο τον κόσμο».

Η Τουρκία έχει γίνει στρατιωτικά «πολύ ισχυρή υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν ελπίζει σε «ευνοϊκή» απόφαση για τα F-35

Ο Τούρκος πρόεδρος ερωτήθηκε για την πιθανή πώληση F-35.

Όπως είπε: «Αυτό δεν είναι ένα νέο ζήτημα, έχουμε μιλήσει επανειλημμένα με τις ΗΠΑ για αυτό το θέμα. Μας έχουν υποσχεθεί πέντε μαχητικά αεροσκάφη. Είπε επίσης ότι ελπίζει ότι από τη σύνοδο κορυφής θα προκύψει μια ευνοϊκή απόφαση σχετικά

«Θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει; Δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας σε αυτό. Θα άρουμε αυτές τις κυρώσεις. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου με κυρώσεις. Ο νέος ηγέτης της Συρίας κατάφερε επίσης να επαναφέρει τη χώρα του σε τροχιά ανάκαμψης μέσα σε ένα χρόνο. Ήμουν ένας από αυτούς που τον ενέκριναν, μαζί με τον πρόεδρο. Κατάφερε να τα βάλει όλα σε τάξη, δεν είναι εύκολη δουλειά» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο θέμα των κυρώσεων CAATSA που δεν επιτρέπουν και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προαναγγείλει ότι ο Τραμπ αναμένεται να δώσει αυτή την εβδομάδα σήμα ότι είναι πρόθυμος να πουλήσει τα F-35 στην Τουρκία, αναιρώντας μια απαγόρευση που είχε θέσει σε εφαρμογή κατά την πρώτη του θητεία, η οποία έκτοτε έχει επικυρωθεί σε νόμο.

Πώς ακριβώς σχεδιάζει ο Τραμπ να παρακάμψει την απαγόρευση του Κογκρέσου στις πωλήσεις μαχητικών αεροσκαφών παραμένει ασαφές.

Trump: "I can tell you we're gonna be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio — a very famous man … we're gonna be taking the sanctions off. It's time to do that. We don't… pic.twitter.com/SdoF5Q2YkL — Aaron Rupar (@atrupar) July 7, 2026

Ο Ρούτε θέλει «επανάσταση» στην αμυντική βιομηχανία

Τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν επανειλημμένα προσπαθήσει να δείξουν στον Τραμπ ότι αναλαμβάνουν δράση.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει «εκπληκτικές» αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες.

Πριν από την άφιξη του Τραμπ, ο Ρούτε διακήρυξε μια σειρά από πρωτοβουλίες και συμφωνίες σε ένα φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας και κάλεσε για μια «επανάσταση» στην αμυντική βιομηχανία σε ολόκληρη τη συμμαχία, προειδοποιώντας για τις τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας, καθώς και για την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Χρειαζόμαστε δυνατότητες τώρα για να διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε έτοιμοι. Η κατάσταση ασφαλείας το απαιτεί», είπε ο Ρούτε. «Το βουητό των μηχανημάτων πρέπει να γίνει βρυχηθμός».

Οι συμφωνίες, που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, περιελάμβαναν την αγορά drones επιτήρησης από ευρωπαϊκές χώρες από την αμερικανική εταιρεία Northrop Grumman και την αγορά αεροσκαφών από το ΝΑΤΟ από τη σουηδική Saab.

Οι μετοχές της Saab σε κάποιο σημείο αυξήθηκαν περισσότερο από 5% καθώς οι επενδυτές πόνταραν στο ότι η εταιρεία θα επωφεληθεί από τον ευρωπαϊκό επανεξοπλισμό. Η Morgan Stanley αναβάθμισε τη μετοχή.

Ο αμυντικός τομέας της Ευρώπης έχει συχνά επικριθεί ως κατακερματισμένος και επιβαρυμένος με γραφειοκρατία και αντιπαλότητες μεταξύ εταιρειών και χωρών. Αυτό έχει κάνει την Ευρώπη πιο εξαρτημένη από τις αγορές αμερικανικών όπλων.

Η ασθενής οικονομική ανάπτυξη και η ανάγκη διατήρησης γενναιόδωρων κρατικών παροχών κοινωνικής πρόνοιας έχουν επίσης καταστήσει τις αμυντικές δαπάνες πιο δύσκολες στην Ευρώπη.

Οι εντάσεις εντός του ΝΑΤΟ, που ήδη έχουν ενισχυθεί λόγω της Ουκρανίας και της επιθυμίας του Τραμπ να αποσπάσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, έχουν ενταθεί από τότε που οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν τον Φεβρουάριο. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τα μέλη του ΝΑΤΟ για ανεπαρκή υποστήριξη στη σύγκρουση, απειλώντας να αποχωρήσει από τη συμμαχία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι τήρησαν σε μεγάλο βαθμό τις δεσμεύσεις να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο και τις βάσεις τους, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ερωτηθεί για έναν βαθιά αντιδημοφιλή πόλεμο που έπληξε τις οικονομίες τους.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης ανακοινώσει πάρα πολλές αποσύρσεις από την Ευρώπη και έχουν ξεκινήσει μια εξαμηνιαία αναθεώρηση της στρατιωτικής τους παρουσίας εκεί. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι ήταν προετοιμασμένοι για μια επανάληψη ορισμένων από τις πρόσφατες επικρίσεις του Τραμπ και δεν μπορούσαν να είναι σίγουροι για ένα θετικό αποτέλεσμα, εν μέρει λόγω της ασταθούς σχέσης του Τραμπ με ορισμένους ηγέτες, η οποία πρόσφατα φάνηκε σε μια διαμάχη με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να επιβεβαιώσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, με τον Ζελένσκι να ζητά επειγόντως περισσότερες προμήθειες αεράμυνας.

Υπογραμμίζοντας τα διακυβεύματα, η Ρωσία χτύπησε την περιοχή του Κιέβου με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους και αποκαλύπτοντας την κρίσιμη έλλειψη της Ουκρανίας σε αναχαιτιστικά αεροσκάφη αεράμυνας αμερικανικής κατασκευής.

Μεγαλοπρεπής υποδοχή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε το απόγευμα της Τρίτης στην Άγκυρα, για τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμινέ.

#ПРЯМОЙ_ЭФИР: Президент США Дональд Трамп прибыл в Анкару для участия в 36-м саммите глав государств и правительств стран-членов НАТОhttps://t.co/cJXkRbk76k — Anadolu Русский (@aa_russian) July 7, 2026

🚨 JUST IN: President Trump has just STEPPED OFF Air Force One in Turkey, greeted by a MASSIVE welcome party



47 was immediately welcomed by President Erdogan off the steps 🇺🇸🇹🇷



Trump is in his element! pic.twitter.com/TGjiKijo4C — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 7, 2026

Μάλιστα, ο Τραμπ μίλησε στα τουρκικά στους στρατιώτες που τον υποδέχτηκαν λέγοντας «Merhaba asker» (γειά σου στρατιώτη).

Trump in Turkish:



Merhaba asker! pic.twitter.com/mPHHsCRoPT — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα… θερμή με τους δύο ηγέτες να… κρατιούνται περπατώντας στο χαλί, δημιουργώντας την απορία αν κυριολεκτικά… στήριζαν ο ένας τον άλλον.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη συνομιλία πριν αναχωρήσουν για το Προεδρικό Παλάτι.

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