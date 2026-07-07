«Μαύρο» στη δημόσια τηλεόραση της Ουγγαρίας – Ο Μαγιάρ «ξηλώνει» δημοσιογράφους και κάθε ίχνος του Όρμπαν

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Τα δίκτυα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που θεωρούνται προσκείμενα στον Βίκτορ Όρμπαν, σταμάτησαν να εκπέμπουν για κάποιες ώρες σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να αναδιαμορφώσουν τα δελτία ειδήσεων και να επαναλειτουργήσουν σε νέα βάση.

«Σήμερα, η προπαγάνδα σταμάτησε να μεταδίδεται από τα δημόσια ΜΜΕ», ανακοίνωσε στο Facebook ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ημέρα.

BREAKING: Hungary’s M1 television goes off air with on-screen message towards viewers https://t.co/Nq6eA0llj6 Click to read more #hungary #dailynewshungary — Daily News Hungary (@DNewsHungary) July 7, 2026

Ο Ούγγρος ηγέτης, ο οποίος έβαλε τέλος στη 16ετή εξουσία του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν, στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, είχε υποσχεθεί να αποκαταστήσει σύντομα την ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που τελούσε υπό ασφυκτικό κυβερνητικό έλεγχο.

Οι τηλεθεατές του M1, του κυριότερου τηλεοπτικού δικτύου του ομίλου, αντίκρισαν μια μαύρη οθόνη, με ένα κείμενο όπου ζητείτο συγγνώμη για τα ψέματα του παρελθόντος, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Τα δημόσια ΜΜΕ δεν μπορούν να ψεύδονται. Ζητάμε συγγνώμη, ωστόσο, καθώς το έκαναν για πολλά χρόνια», ανέφερε το κείμενο, όπου προστίθετο πως το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο είναι σε διαδικασία μεταμόρφωσης «προκειμένου να καταστεί, στο μέλλον, ανεξάρτητο και αξιόπιστο».

A historic day.

Today, propaganda broadcasting on Hungary’s public media has finally come to an end.

They lied by night. They lied by day. They lied on every channel.



It’s over now. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 7, 2026

Ο ιστότοπος του δικτύου εμφάνισε επίσης μια μαύρη οθόνη, ενώ από συχνότητα του ραδιοφωνικού δικτύου Kossuth μεταδίδεται το πρόγραμμα του μουσικού ραδιοφώνου Bartok.

Τα προγράμματα του M1 θα επαναληφθούν το βράδυ, στις 19.56 τοπική ώρα (20.56 ώρα Ελλάδας), ως αναφορά στο 1956 και στην ουγγρική επανάσταση εναντίον των Σοβιετικών, όμως χωρίς τα δελτία ειδήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου MTVA, που επιβλέπει τα 6 τηλεοπτικά δίκτυα και επτά ραδιοφωνικά δίκτυα της ουγγρικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

«Τέλος εποχής»

Το «Μ1 θα επαναλάβει προσωρινά τις εκπομπές του σε νέα μορφή, με ταινίες αλλά χωρίς δελτία ειδήσεων. Στη ραδιοφωνική συχνότητα του Kossuth, τα προγράμματα του ραδιοφωνικού δικτύου Bartok θα συνεχίσουν να μεταδίδονται προσωρινά, επίσης χωρίς δελτία ειδήσεων», διευκρίνισε το MTVA.

«Ένα ακόμη παράδειγμα της τυραννίας του Tisza!», του κόμματος του Μαγιάρ, αντέδρασε ο Βίκτορ Όρμπαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτείνοντας οι τηλεθεατές «που ενδιαφέρονται για την αλήθεια» να παρακολουθήσουν το τηλεοπτικό δίκτυο Hir TV, το οποίο συνδέεται με το κόμμα του Fidesz.

Την απόφαση διακοπής των εκπομπών έλαβε ο νεοδιορισθέντας προσωρινός γενικός διευθυντής του MTVA, Άντρας Χόρβατ, διευκρίνισε ο όμιλος.

Η μαύρη οθόνη «συμβολίζει το τέλος μιας εποχής. Τα τελευταία χρόνια, τα κρατικά ΜΜΕ βρέθηκαν υπό τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας και απώλεσαν τη βασική λειτουργία τους: να ενημερώνουν το κοινό με τρόπο αξιόπιστο και αντικειμενικό», προστίθεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο όμιλος, ο οποίος κατέληξε: «Αυτό θα αλλάξει από σήμερα».

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