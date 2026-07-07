Μουντιάλ 2026: Αργεντινή – Αίγυπτος 1-2 – Live η μάχη για μια θέση στους «8»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αργεντινή και Αίγυπτος μονομαχούν στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στην Ατλάντα, με έπαθλο την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ελβετίας ή Κολομβίας.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Ο Μέσι έβγαλε τη σέντρα ο Ρομέρο έκανε το 2-1

Γκολ 0-2 η Αίγυπτος στο 67′ με τον Ζίκο

Η Αίγυπτος πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Χόσι αλλά ακυρώθηκε για φάουλ στην αρχή της φάσης.

Στο 21′ ο Μέσι χάνει πέναλτι που κέρδισε Ταλιαφίκο. Σημαδεύει την ίδια γωνία με την Αυστρία και ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου διώχνει… Δεύτερο χαμένο πέναλτι από τον Λιονελ.

Γκολ η Αίγυπτος στο 15′. Από τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας της Αργεντινής ο Γιασέρ πετάχτηκε και με φοβερή κεφαλιά άνοιξε το σκορ

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Φερνάντες, Μακάλιστερ, Ντε Πολ, Παρέδες, Άλβαρες, Μέσι.

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Χαφέζ, Ραμπιά, Χάνι, Ιμπραχίμ, Ασούρ, Ζίκο, Λάσιν, Άτια, Σαλάχ, Χασάν.

Διαβάστε επίσης:

Ο Διαμαντίδης επέστρεψε στο σπίτι του: Μετά από 10 χρόνια ξανά στον Παναθηναϊκό

Ο Αντετοκούνμπο αφήνει πίσω του το Νο34 – Η νέα φανέλα που θα φοράει με τους Μαϊάμι Χιτ

Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Μπόνγκα – Υπογράφει για τρία χρόνια ο γερμανός φόργουορντ