Μουντιάλ 2026: Αργεντινή – Αίγυπτος 1-2 – Live η μάχη για μια θέση στους «8»

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Αργεντινή και Αίγυπτος μονομαχούν στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στην Ατλάντα, με έπαθλο την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ελβετίας ή Κολομβίας.
Live η εξέλιξη του σκορ:
Ο Μέσι έβγαλε τη σέντρα ο Ρομέρο έκανε το 2-1
Γκολ 0-2 η Αίγυπτος στο 67′ με τον Ζίκο
Η Αίγυπτος πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Χόσι αλλά ακυρώθηκε για φάουλ στην αρχή της φάσης.
Στο 21′ ο Μέσι χάνει πέναλτι που κέρδισε Ταλιαφίκο. Σημαδεύει την ίδια γωνία με την Αυστρία και ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου διώχνει… Δεύτερο χαμένο πέναλτι από τον Λιονελ.
Γκολ η Αίγυπτος στο 15′. Από τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας της Αργεντινής ο Γιασέρ πετάχτηκε και με φοβερή κεφαλιά άνοιξε το σκορ
1′ Σέντρα στο ματς
Οι ενδεκάδες
Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Φερνάντες, Μακάλιστερ, Ντε Πολ, Παρέδες, Άλβαρες, Μέσι.
Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Χαφέζ, Ραμπιά, Χάνι, Ιμπραχίμ, Ασούρ, Ζίκο, Λάσιν, Άτια, Σαλάχ, Χασάν.
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