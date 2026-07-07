Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Μπόνγκα – Υπογράφει για τρία χρόνια ο γερμανός φόργουορντ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ίζακ Μπόνγκα. Ο 27χρονος γερμανός φόργουορντ αναμένεται στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Ο Μπόνγκα είχε κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο ΝΒΑ, αναζητώντας μια πρόταση που θα τον ικανοποιούσε, ωστόσο αυτή δεν προέκυψε. Έτσι, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, όπου θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο είχε κοινή πορεία στην Παρτίζαν. Η παρουσία του σέρβου προπονητή αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην τελική του επιλογή, παρά το ενδιαφέρον που έδειξαν επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τις συνολικές απολαβές του παίκτη να ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει στην Παρτίζαν το ποσό των 700.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη ρήτρα αποδέσμευσης του διεθνούς άσου.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μπόνγκα είχε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 0,9 κλεψίματα ανά παιχνίδι στη EuroLeague, αποτελώντας έναν από τους πιο αξιόπιστους δύο-way φόργουορντ της διοργάνωσης.

Μετά την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ο Μπόνγκα αποτελεί ακόμη μία σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει την ενίσχυσή του ενόψει της νέας σεζόν.

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