Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Μπόνγκα – Υπογράφει για τρία χρόνια ο γερμανός φόργουορντ

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Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ίζακ Μπόνγκα. Ο 27χρονος γερμανός φόργουορντ αναμένεται στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους «πράσινους».
Ο Μπόνγκα είχε κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο ΝΒΑ, αναζητώντας μια πρόταση που θα τον ικανοποιούσε, ωστόσο αυτή δεν προέκυψε. Έτσι, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, όπου θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο είχε κοινή πορεία στην Παρτίζαν. Η παρουσία του σέρβου προπονητή αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην τελική του επιλογή, παρά το ενδιαφέρον που έδειξαν επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε.
Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τις συνολικές απολαβές του παίκτη να ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει στην Παρτίζαν το ποσό των 700.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη ρήτρα αποδέσμευσης του διεθνούς άσου.
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μπόνγκα είχε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 0,9 κλεψίματα ανά παιχνίδι στη EuroLeague, αποτελώντας έναν από τους πιο αξιόπιστους δύο-way φόργουορντ της διοργάνωσης.
Μετά την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ο Μπόνγκα αποτελεί ακόμη μία σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει την ενίσχυσή του ενόψει της νέας σεζόν.
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