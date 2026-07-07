search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 14:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.07.2026 12:44

Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής στη Ρόδο: Τον παρέσυρε φορτηγάκι, ενώ έκανε τζόκινγκ

07.07.2026 12:44
asthenoforo_messinia

Tραγωδία στη Ρόδο με 19χρονο Τσέχο ποδοσφαιριστή. Ο Ντέιβιντ Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του ενώ έκανε τζόκινγκ κατά τη διάρκεια των διακοπών του, καθώς τον παρέσυρε φορτηγάκι.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο, απολάμβανε τις διακοπές του στη Ρόδο με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα (υποψήφια για τον τίτλο Μις Τσεχία 2026) και το πρωί της Τρίτης βγήκε στο δρόμο για να κάνει τζόκινγκ και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από φορτηγάκι.

Ο άτυχος νεαρός αθλητής, παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά του και έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ομάδας του και το «αντίο» της συντρόφου του

«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό.

Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη», έγραψε η Μπρνο στην ανακοίνωσή της.

Ραγίζουν καρδιές και τα μηνύματα της συντρόφου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία τον αποχαιρέτησε δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες: 

«Αγάπη μου. Για πάντα! Θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά για πάντα. Θα ζήσω για σένα. Ήσουν τα πάντα για μένα και πάντα θα είσαι. Δεν έχω λόγια… Ήμασταν τόσο χαρούμενοι».

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: 24χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στις Συκιές

Υποκλοπές Predator: Αγωγή 7,6 εκατ. ευρώ από οκτώ θύματα σε καταδικασθέντες και εμπλεκόμενους

Αγία Παρασκευή: Κινηματογραφική καταδίωξη – Βρήκαν 61 κιλά κάνναβης σε αυτοκίνητο (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hyperion_gr-1_0707_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εκτοξεύθηκε ο ελληνικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1 – Τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη (photos/video)

antetokounmpo-heat
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντετοκούνμπο αφήνει πίσω το το Νο34 – Η νέα φανέλα που θα φοράει με τους Μαϊάμι Χιτ

TRUMP_NATO_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Λιγότεροι από τους μισούς Αμερικανούς πιστεύουν στη συμμαχία – Η ευθύνη του Τραμπ

konstantaras-maleskou-new
MEDIA

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου – Σε πρόσωπα για την εκπομπή έπεσα έξω» (Video)

allwyn-imiskoubria-6
ADVERTORIAL

Το μουσικό challenge της Allwyn με στίχους από τα Ημισκούμπρια (vid.) – Μια δοκιμασία που ξεχώρισε τους πιο φανατικούς από τους…απλούς περαστικούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

sgouros famellos polakis spuro
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Σγουρός τα είπε όλα για συγκυβέρνηση με ΝΔ, οι Φάμελλος - Πολάκης προς τελική αναμέτρηση, οι ιδέες για Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Μαριζέτα και ο αγώνας του Σπυρόπουλου

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πτώση για ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα, ενισχύεται η ΕΛΑΣ, μοιρασμένοι οι πολίτες για την αυτοδυναμία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 14:00
hyperion_gr-1_0707_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εκτοξεύθηκε ο ελληνικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1 – Τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη (photos/video)

antetokounmpo-heat
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντετοκούνμπο αφήνει πίσω το το Νο34 – Η νέα φανέλα που θα φοράει με τους Μαϊάμι Χιτ

TRUMP_NATO_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Λιγότεροι από τους μισούς Αμερικανούς πιστεύουν στη συμμαχία – Η ευθύνη του Τραμπ

1 / 3