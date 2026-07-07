Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής στη Ρόδο: Τον παρέσυρε φορτηγάκι, ενώ έκανε τζόκινγκ

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Tραγωδία στη Ρόδο με 19χρονο Τσέχο ποδοσφαιριστή. Ο Ντέιβιντ Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του ενώ έκανε τζόκινγκ κατά τη διάρκεια των διακοπών του, καθώς τον παρέσυρε φορτηγάκι.
Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο, απολάμβανε τις διακοπές του στη Ρόδο με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα (υποψήφια για τον τίτλο Μις Τσεχία 2026) και το πρωί της Τρίτης βγήκε στο δρόμο για να κάνει τζόκινγκ και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από φορτηγάκι.
Ο άτυχος νεαρός αθλητής, παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά του και έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 19 ετών.
Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία.
«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό.
Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη», έγραψε η Μπρνο στην ανακοίνωσή της.
Ραγίζουν καρδιές και τα μηνύματα της συντρόφου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία τον αποχαιρέτησε δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες:
«Αγάπη μου. Για πάντα! Θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά για πάντα. Θα ζήσω για σένα. Ήσουν τα πάντα για μένα και πάντα θα είσαι. Δεν έχω λόγια… Ήμασταν τόσο χαρούμενοι».
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