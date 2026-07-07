Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής στη Ρόδο: Τον παρέσυρε φορτηγάκι, ενώ έκανε τζόκινγκ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Tραγωδία στη Ρόδο με 19χρονο Τσέχο ποδοσφαιριστή. Ο Ντέιβιντ Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του ενώ έκανε τζόκινγκ κατά τη διάρκεια των διακοπών του, καθώς τον παρέσυρε φορτηγάκι.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο, απολάμβανε τις διακοπές του στη Ρόδο με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα (υποψήφια για τον τίτλο Μις Τσεχία 2026) και το πρωί της Τρίτης βγήκε στο δρόμο για να κάνει τζόκινγκ και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από φορτηγάκι.

Ο άτυχος νεαρός αθλητής, παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά του και έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ομάδας του και το «αντίο» της συντρόφου του

«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό.

Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη», έγραψε η Μπρνο στην ανακοίνωσή της.

Ραγίζουν καρδιές και τα μηνύματα της συντρόφου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία τον αποχαιρέτησε δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες:

«Αγάπη μου. Για πάντα! Θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά για πάντα. Θα ζήσω για σένα. Ήσουν τα πάντα για μένα και πάντα θα είσαι. Δεν έχω λόγια… Ήμασταν τόσο χαρούμενοι».

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