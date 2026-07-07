ΝΑΤΟ: Ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής – Αμυντικές δαπάνες, Ουκρανία και η επόμενη ημέρα της διατλαντικής ασφάλειας

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στη προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας αποτελούν τα βασικά θέματα της Συνόδου που φιλοξενείται σήμερα (7 Ιουλίου) και αύριο.

Οι ηγέτες των 32 κρατών-μελών καλούνται να προχωρήσουν από τις δεσμεύσεις στην υλοποίησή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία επιχειρεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ασφαλείας που διαμορφώνονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με τη Ρωσία και τη γενικότερη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί η εφαρμογή του στόχου για συνολικές αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με το 3,5% να αφορά καθαρά στρατιωτικές δαπάνες και το υπόλοιπο επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, ανθεκτικότητα και τεχνολογίες διπλής χρήσης.

Ο Τραμπ αναμένεται να πιέσει για ταχύτερη υλοποίηση των δεσμεύσεων, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι οφείλουν να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της ηπείρου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για τη σταδιακή αναδιάταξη της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η διαδικασία δεν αφορά αποχώρηση των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά ανακατανομή ρόλων, με περισσότερες δυνατότητες να περνούν σταδιακά στους Ευρωπαίους συμμάχους και τον Καναδά, διατηρώντας παράλληλα ακέραιη τη δέσμευση των ΗΠΑ στο Άρθρο 5 της Συμμαχίας.

Η Ουκρανία θα αποτελέσει επίσης κεντρικό θέμα της Συνόδου. Οι ηγέτες αναμένεται να επαναβεβαιώσουν τη στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο, με στόχο τη διάθεση περίπου 70 δισ. ευρώ το 2026 και αντίστοιχου ύψους βοήθειας το 2027, μέσω εξοπλιστικών προγραμμάτων, εκπαίδευσης και προμηθειών. Παράλληλα, θα εξεταστεί η καλύτερη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής και αμερικανικής αμυντικής παραγωγής, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι παράδοσης κρίσιμων οπλικών συστημάτων, κυρίως στην αεράμυνα και στα πυρομαχικά.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου θα πραγματοποιηθεί το NATO Industrial Forum, όπου κυβερνήσεις και εκπρόσωποι της βιομηχανίας θα εξετάσουν τρόπους αύξησης της παραγωγικής ικανότητας, επιτάχυνσης των προμηθειών και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα και οι προηγμένες δυνατότητες κυβερνοάμυνας. Στόχος είναι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες να μεταφραστούν σε πραγματική επιχειρησιακή ισχύ.

Τουρκία και συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Συνόδου. Στην ατζέντα θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan και η προμήθεια κινητήρων, αλλά και η προσπάθεια της Άγκυρας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, ζήτημα που εξακολουθεί να συνδέεται με την αγορά των ρωσικών S-400.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επεκταθούν και στις εξελίξεις στη Συρία, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ενεργειακή συνεργασία, ενώ η Άγκυρα επιδιώκει να αξιοποιήσει τη Σύνοδο για να ενισχύσει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις από συμμάχους των ΗΠΑ. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τάχθηκε κατά της προμήθειας F-35 ή κινητήρων για το τουρκικό πρόγραμμα Kaan, καταδεικνύουν ότι το θέμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συνδέεται με την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η Τουρκία επιδιώκει να διευρύνει τις αμυντικές της συνεργασίες και εντός Ευρώπης. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Ερντογάν με τον Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο την αμυντική βιομηχανία, τα συστήματα αεράμυνας SAMP/T και πιθανές συμπαραγωγές.

Η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση, προβάλλοντας τον εαυτό της ως αναντικατάστατο παράγοντα για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Συμμαχίας.

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