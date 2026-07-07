H Τουρκία «έκοψε»… νόμισμα 5 λιρών για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

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Η Τουρκία «έκοψε» ειδικό αναμνηστικό νόμισμα των 5 λιρών για την 36η Σύνοδο Κορυφής Ηγετών του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Άγκυρα.
Το τουρκικό Νομισματοκοπείο εξέδωσε ειδική έκδοση κυκλοφοριακού νομίσματος των 5 λιρών, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Hürriyet, από τη Γενική Διεύθυνση Νομισματοκοπείου και Εκτύπωσης Σφραγίδων, το νόμισμα θα τεθεί σε γενική κυκλοφορία και θα μπορεί να χρησιμοποιείται στις καθημερινές συναλλαγές. Πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις αναμνηστικού νομίσματος που προορίζεται για πρακτική χρήση.
Η ειδική έκδοση βασίζεται στο ήδη υπάρχον διμεταλλικό νόμισμα των 5 λιρών. Στην εμπρόσθια όψη του φέρει:
Η οπίσθια όψη διατηρεί το κανονικό σχέδιο του κυκλοφορούντος νομίσματος των 5 λιρών.
Σε πρώτη φάση κόπηκαν 100.000 νομίσματα, ενώ ακόμη 400.000 αναμένεται να παραχθούν κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Ο συνολικός αριθμός των ειδικών κερμάτων θα φτάσει τις 500.000.
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