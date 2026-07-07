H Τουρκία «έκοψε»… νόμισμα 5 λιρών για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η Τουρκία «έκοψε» ειδικό αναμνηστικό νόμισμα των 5 λιρών για την 36η Σύνοδο Κορυφής Ηγετών του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Άγκυρα.

Αναμνηστικό νόμισμα για καθημερινή χρήση

Το τουρκικό Νομισματοκοπείο εξέδωσε ειδική έκδοση κυκλοφοριακού νομίσματος των 5 λιρών, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Hürriyet, από τη Γενική Διεύθυνση Νομισματοκοπείου και Εκτύπωσης Σφραγίδων, το νόμισμα θα τεθεί σε γενική κυκλοφορία και θα μπορεί να χρησιμοποιείται στις καθημερινές συναλλαγές. Πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις αναμνηστικού νομίσματος που προορίζεται για πρακτική χρήση.

Το σχέδιο του ειδικού νομίσματος

Η ειδική έκδοση βασίζεται στο ήδη υπάρχον διμεταλλικό νόμισμα των 5 λιρών. Στην εμπρόσθια όψη του φέρει:

το έμβλημα του ΝΑΤΟ,

τον χώρο και τις ημερομηνίες της Συνόδου,

γραφική απεικόνιση του Προεδρικού Συγκροτήματος, όπου συνεδριάζουν οι ηγέτες της Συμμαχίας.

Η οπίσθια όψη διατηρεί το κανονικό σχέδιο του κυκλοφορούντος νομίσματος των 5 λιρών.

Συνολικά 500.000 κέρματα

Σε πρώτη φάση κόπηκαν 100.000 νομίσματα, ενώ ακόμη 400.000 αναμένεται να παραχθούν κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Ο συνολικός αριθμός των ειδικών κερμάτων θα φτάσει τις 500.000.

Διαβάστε επίσης

Νεκρή στο Κίεβο η γυναίκα που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο Μονακό, λένε οι Ουκρανοί

Δύο οι βόμβες κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Μακρόν στη Δαμασκό – Ασφαλής ο Γάλλος πρόεδρος, 18 τραυματίες

Καναδάς: Πατέρας δολοφόνησε τους δύο γιους του, πυρπόλησε το οδοντιατρείο του και αυτοκτόνησε