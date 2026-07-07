Καναδάς: Πατέρας δολοφόνησε τους δύο γιους του, πυρπόλησε το οδοντιατρείο του και αυτοκτόνησε

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Αδιανόητη τραγωδία συνέβη στον Καναδά με έναν 40χρονο πατέρα να δολοφονεί τα δύο παιδιά του, να βάζει φωτιά στο ιατρείο του και μετά να βάζει τέλος στη ζωή του μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο του.

Οι δολοφονίες στον Καναδά σημειώθηκαν δύο χρόνια αφότου ο 40χρονος είχε στείλει στη μητέρα των παιδιών του ένα email, στο οποίο απειλούσε ότι θα «σκότωνε όλους όσοι βρίσκονταν γύρω της», όπως αναφέρει η New York Post.

Oι αστυνομικοί εντόπισαν στο γραφείο του πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο ο 40χρονος στρεφόταν κατά της πρώην συζύγου του, αλλά και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και των οικογενειακών δικαστηρίων.

Ο Μοχάμεντ Αλ-Λάμι, 40 ετών, θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία των δύο γιων του, ηλικίας 7 και 12 ετών, μέσα στο σπίτι του, στα νότια της Οτάβα.

Το πρωί της 29ης Ιουνίου εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε όχημα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Το χειρόγραφο σημείωμα και το email με τις ανατριχιαστικές απειλές στην πρώην σύζυγο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πάνω στο γραφείο του εντοπίστηκε ένα πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο εξαπέλυε κατηγορίες εναντίον της πρώην συζύγου του, αλλά και κατά του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και των οικογενειακών δικαστηρίων.

Στο σημείωμα φέρεται να κατονόμαζε τρία πρόσωπα, τα οποία θεωρούσε διεφθαρμένα. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι βρίσκονταν σε ασφαλές μέρος.

Παράλληλα, υποστήριζε ότι η πρώην σύζυγός του ήταν εκείνη που ασκούσε κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα, ο Αλ-Λάμι βρισκόταν ήδη υπό επιτήρηση, καθώς το 2024 είχε απειλήσει ότι θα προκαλούσε σωματική βλάβη στην πρώην σύζυγό του και μητέρα των δύο παιδιών.

Κατά τη διάρκεια σύντομης δίκης τον Φεβρουάριο, ο 40χρονος επέλεξε να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του και απέρριψε την πρόταση του δικαστηρίου να επιλυθεί η υπόθεση με την επιβολή δωδεκάμηνης εγγύησης τήρησης της ειρήνης.

Η πρώην σύζυγός του, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, κατέθεσε ότι το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά και πήρε διαζύγιο το 2022.

Μετά τον χωρισμό τους, ο οδοντίατρος φέρεται να σταμάτησε να καταβάλλει διατροφή, ενώ το 2024 της έστειλε ένα email γεμάτο σοκαριστικές απειλές.

«Θα σκοτώσω όλους όσοι βρίσκονται γύρω σου και τον σύντροφό σου με έναν άγριο και βίαιο τρόπο. Εσένα δεν θα σε σκοτώσω.

Θα σε αφήσω μόνη, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς να μπορείς να κινηθείς ούτε για να επισκεφθείς τους τάφους των αγαπημένων σου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του.

Σε άλλο σημείο έγραφε: «Θα σε κάνω παράδειγμα της άδικης δικαιοσύνης. Θα μετατρέψω την υπόθεσή σου σε μια ιστορία που θα γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο».

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