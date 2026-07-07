Sylvester Stallone: Ο «Rambo» έγινε 80 ετών – Συνεχίζει δυναμικά σε παραγωγές με πάθος στη ζωγραφική (photos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) δεν φαίνεται να ρίχνει καθόλου τους ρυθμούς του, έχοντας μάλιστα κλείσει μόλις χθες (6 Ιουλίου) το 80o έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με πηγή του περιοδικού PEOPLE.

«Συνεχίζει να παίζει γκολφ και να συμμετέχει σε παραγωγές», πρόσθεσε η πηγή για τον πρωταγωνιστή της σειράς «Tulsa King», ο οποίος μένει σε μια «πανέμορφη έπαυλη στο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα», ενώ μαζί με τη σύζυγό του Τζένιφερ Φλάβιν (Jennifer Flavin) και τις τρεις κόρες τους, περνούν τα καλοκαίρια τους στο σπίτι που αγόρασε το 2024 στο Ιστ Χάμπτον.

Ο σταρ που υποστηρίζει εδώ και χρόνια τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), εντοπίζεται συχνά από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει τις βραδινές του εξόδους στην περιοχή, επιλέγοντας το δημοφιλές Le Bilboquet ή περιστασιακά, τη λέσχη Mar-a-Lago.

Παράλληλα μια άλλη πηγή ανέφερε στο περιοδικό ότι τον τελευταίο καιρό έχει αφοσιωθεί σε ένα άλλο μεγάλο πάθος του, τη ζωγραφική.

«Στα 80 του, ο Σταλόνε είναι ένας άνθρωπος απόλυτα αφοσιωμένος στην τέχνη του», τόνισε, προσθέτοντας: «Έχει δημιουργήσει ένα καταπληκτικό ατελιέ στο σπίτι του και η ζωγραφική είναι όλη του η ζωή. Μάλιστα, πριν υποδυθεί οποιονδήποτε χαρακτήρα, συνηθίζει πρώτα να το σχεδιάζει στο χαρτί. Τον Ιανουάριο πραγματοποίησε μια εξαιρετική αναδρομική έκθεση των έργων του, καθώς η ζωγραφική είναι πραγματικά η πρώτη του αγάπη, κάτι με το οποίο ασχολείται από τα 11 του χρόνια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αφορμή τα γενέθλια του σταρ η σύζυγός του έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με μια σειρά από στιγμιότυπα από τη κοινή τους ζωή ενώ έγραψε στη λεζάντα: «Χαρούμενα 80ά γενέθλια, αγάπη μου! Από την ημέρα που σε γνώρισα, το 1988, ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι. Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα! Σ’ αγαπώ».

Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που έγραψε και πρωταγωνίστησε στο «Rocky», το θρυλικό φιλμ που τιμήθηκε με Όσκαρ, ενώ στη συνέχεια σημείωσε τεράστια επιτυχία με το franchise του «Rambo».

Πρόσφατα, ο Σταλόνε έκανε μια δυναμική επιστροφή στη μικρή οθόνη με τη δραματική κομεντί «Tulsa King», σε παραγωγή του Τέιλορ Σέρινταν (Taylor Sheridan), όπου υποδύεται τον αρχηγό της μαφίας Dwight «The General» Manfredi. Η 4η σεζόν της σειράς του Paramount+ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο.

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