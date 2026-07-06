«The Odyssey»: Ο Tom Holland αποκάλυψε το παρασκήνιο της πρώτης μέρας γυρισμάτων με τον Christopher Nolan (videos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland) σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fandango αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας γυρισμάτων της ταινίας «Η Οδύσσεια» («The Odyssey»), πίστευε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) δεν ήταν ικανοποιημένος από την ερμηνεία του εξαιτίας των συνεχών διακοπών.

Στην πραγματικότητα όμως, τα αλλεπάλληλα «κατ» του βραβευμένου σκηνοθέτη οφείλονταν αποκλειστικά στους τεχνικούς περιορισμούς των καμερών IMAX που χρησιμοποιούσε.

«Το να δουλεύεις για πρώτη φορά με κάμερες IMAX είναι μια εμπειρία», εξήγησε ο Χόλαντ.

«Δεν μοιάζει με τίποτα που έχω δει πριν και δεν ήξερα ότι καταγράφουν μόνο για τρία λεπτά. Θυμάμαι ότι [ο Νόλαν] συνέχιζε να λέει “κατ” και ήμουν με τον Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal) και λέγαμε: “Γιατί συνεχίζει να διακόπτει; Γιατί το κάνει αυτό;”».

Και συμπλήρωσε: «Μέσα μου σκεφτόμουν: “Μήπως δεν του αρέσει αυτό που κάνουμε; Τι συμβαίνει;”. Τελικά θυμάμαι ότι ο (συντονιστής κασκαντέρ) Τζορτζ Κοτλ (George Cottle) μου είπε: “Όχι, όχι, απλώς το φιλμ διαρκεί μόνο τρία λεπτά”. Και τότε είπα: “Δόξα τω Θεώ”. Νόμιζα ότι τα είχα κάνει εντελώς θάλασσα σε αυτή τη σκηνή».

Ο διάσημος πρωταγωνιστής έχει το ρόλο του Τηλέμαχου στην πολυαναμενόμενη ταινία στο πλευρό του Ματ Ντέιμον (Matt Damon). Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o), Ζεντάγια (Zendaya), Σαρλίζ Θέρον (Charlize Theron), Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page), Μπένι Σάφντι (Benny Safdie), Μία Γκοθ (Mia Goth) και Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo), σύμφωνα με το Variety.

Παρά το κάπως αμήχανο ξεκίνημα, ο Χόλαντ δήλωσε πρόσφατα σε αφιέρωμα του GQ πως η συνεργασία του με τον Νόλαν στην «Οδύσσεια» ήταν «η καλύτερη εμπειρία» που είχε ποτέ σε γύρισμα.

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