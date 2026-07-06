O Νετανιάχου καλεί τον Τραμπ να μην δώσει στους Τούρκους F-35 – Επικαλείται την κατοχή της Κύπρου

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνεται στην Τουρκία για μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προτρέπει την Ουάσινγκτον να μην πουλήσει προηγμένα όπλα στην Άγκυρα.

Μιλώντας στο Fox News, ο Νετανιάχου αποκάλεσε την Τουρκία «καθεστώς που έχει μολυνθεί από την Μουσουλμανική Αδελφότητα».

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δοθούν F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά τους αεροσκάφη», επιμένει.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ φάνηκε να υπονοεί ότι θα συμφωνούσε να πουλήσει στην Τουρκία κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών F110 και να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα F-35.

WATCH: Netanyahu on Türkiye:



I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority and also by, I think, America's posture in the… pic.twitter.com/OnP40YYk6U — Clash Report (@clashreport) July 6, 2026

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα «διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά εγγυάται η αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ και επίσης η στάση της Αμερικής στη Μέση Ανατολή».

Αποκάλεσε την Τουρκία «μεγάλη χώρα», αλλά παραπονέθηκε ότι κυβερνάται από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο.

Ο Νετανιάχου είπε ακόμη ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για μια επερχόμενη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, για να συναντηθεί με τον Τραμπ, και για άλλη μια φορά υποβάθμισε τις πρόσφατες εντάσεις σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν.

«Συμφωνούμε σχεδόν σε όλα», ισχυρίζεται ο Νετανιάχου.

«Έχουμε διαφωνίες κατά καιρούς, αλλά τις επιλύουμε επειδή είμαστε σύμμαχοι», λέει, σημειώνοντας ότι μιλούν για τις διαφωνίες τους «σε ανοιχτή συζήτηση».

«Ο πρόεδρος έχει τον τρόπο του να εκφράζει τα πράγματα και το ίδιο κάνω κι εγώ», λέει ο Νετανιάχου.

«Είμαστε σύμμαχοι», επανέλαβε. «Είμαστε ο σύμμαχος-πρότυπο».

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