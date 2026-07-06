O Νετανιάχου καλεί τον Τραμπ να μην δώσει στους Τούρκους F-35 – Επικαλείται την κατοχή της Κύπρου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνεται στην Τουρκία για μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προτρέπει την Ουάσινγκτον να μην πουλήσει προηγμένα όπλα στην Άγκυρα.
Μιλώντας στο Fox News, ο Νετανιάχου αποκάλεσε την Τουρκία «καθεστώς που έχει μολυνθεί από την Μουσουλμανική Αδελφότητα».
«Δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δοθούν F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά τους αεροσκάφη», επιμένει.
Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ φάνηκε να υπονοεί ότι θα συμφωνούσε να πουλήσει στην Τουρκία κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών F110 και να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα F-35.
Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα «διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά εγγυάται η αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ και επίσης η στάση της Αμερικής στη Μέση Ανατολή».
Αποκάλεσε την Τουρκία «μεγάλη χώρα», αλλά παραπονέθηκε ότι κυβερνάται από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο.
Ο Νετανιάχου είπε ακόμη ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για μια επερχόμενη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, για να συναντηθεί με τον Τραμπ, και για άλλη μια φορά υποβάθμισε τις πρόσφατες εντάσεις σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν.
«Συμφωνούμε σχεδόν σε όλα», ισχυρίζεται ο Νετανιάχου.
«Έχουμε διαφωνίες κατά καιρούς, αλλά τις επιλύουμε επειδή είμαστε σύμμαχοι», λέει, σημειώνοντας ότι μιλούν για τις διαφωνίες τους «σε ανοιχτή συζήτηση».
«Ο πρόεδρος έχει τον τρόπο του να εκφράζει τα πράγματα και το ίδιο κάνω κι εγώ», λέει ο Νετανιάχου.
«Είμαστε σύμμαχοι», επανέλαβε. «Είμαστε ο σύμμαχος-πρότυπο».
Διαβάστε επίσης:
Για «πρωτοφανή» δεδομένα μιλά ο Λέκκας για τον σεισμό στη Βενεζουέλα – Άθικτο το επίκεντρο, καταστροφή σε ακτίνα 200χλμ
Ρωσικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε από βρετανικά καταδιωκτικά κατά τη διάρκεια άσκησης του ΝΑΤΟ
Σάλος με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας: Δήλωσε ότι δεν θα έλεγε όχι σε μια νύχτα… σεξ με την Κάιλι Μινόγκ και προκάλεσε αντιδράσεις (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.