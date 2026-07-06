Άρχισαν οι… μεταπηδήσεις προς Σαμαρά: Πολιτευτής της ΝΔ στην Αν. Αττική ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στο νέο κόμμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Αν και ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανακοίνωσε ακόμα επίσημη την ίδρυση κόμματος, η κινητικότητα που υπάρχει στο παρασκήνιο – και η βεβαιότητα προφανώς ότι θα κάνει το βήμα – αρχίζει να εκδηλώνεται και δημόσια.

Ο γιατρός και άλλοτε υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στην Ανατολική Αττική, Δημήτρης Τσανικλίδης, ανακοίνωσε ότι θα είναι δίπλα στο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

«Είμαι δίπλα του και πιστεύω ότι θα μπορέσω να τον βοηθήσω στο νέο του εγχείρημα από όποια θέση μου εμπιστευθεί. Σήμερα όμως προέχει η ΠΑΤΡΙΔΑ. Το δικό μου εγώ προφανώς δεν είναι κυρίαρχο και συντάσσομαι ανοιχτά στον κοινό αγώνα με στόχο την αναγκαία ανάταξη και επαναφορά της νομιμότητας της Ελλάδος» αναφέρει στη σχετική ανάρτηση που έκανε.

Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να υπάρξουν κι άλλες, ανάλογες κινήσεις.

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