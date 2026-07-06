Άρχισαν οι… μεταπηδήσεις προς Σαμαρά: Πολιτευτής της ΝΔ στην Αν. Αττική ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στο νέο κόμμα

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Αν και ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανακοίνωσε ακόμα επίσημη την ίδρυση κόμματος, η κινητικότητα που υπάρχει στο παρασκήνιο – και η βεβαιότητα προφανώς ότι θα κάνει το βήμα – αρχίζει να εκδηλώνεται και δημόσια.
Ο γιατρός και άλλοτε υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στην Ανατολική Αττική, Δημήτρης Τσανικλίδης, ανακοίνωσε ότι θα είναι δίπλα στο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.
«Είμαι δίπλα του και πιστεύω ότι θα μπορέσω να τον βοηθήσω στο νέο του εγχείρημα από όποια θέση μου εμπιστευθεί. Σήμερα όμως προέχει η ΠΑΤΡΙΔΑ. Το δικό μου εγώ προφανώς δεν είναι κυρίαρχο και συντάσσομαι ανοιχτά στον κοινό αγώνα με στόχο την αναγκαία ανάταξη και επαναφορά της νομιμότητας της Ελλάδος» αναφέρει στη σχετική ανάρτηση που έκανε.
Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να υπάρξουν κι άλλες, ανάλογες κινήσεις.
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