search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 17:45
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.07.2026 16:50

Άρχισαν οι… μεταπηδήσεις προς Σαμαρά: Πολιτευτής της ΝΔ στην Αν. Αττική ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στο νέο κόμμα

06.07.2026 16:50
Adonis-Samaras

Αν και ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανακοίνωσε ακόμα επίσημη την ίδρυση κόμματος, η κινητικότητα που υπάρχει στο παρασκήνιο – και η βεβαιότητα προφανώς ότι θα κάνει το βήμα – αρχίζει να εκδηλώνεται και δημόσια.

Ο γιατρός και άλλοτε υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στην Ανατολική Αττική, Δημήτρης Τσανικλίδης, ανακοίνωσε ότι θα είναι δίπλα στο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

«Είμαι δίπλα του και πιστεύω ότι θα μπορέσω να τον βοηθήσω στο νέο του εγχείρημα από όποια θέση μου εμπιστευθεί. Σήμερα όμως προέχει η ΠΑΤΡΙΔΑ. Το δικό μου εγώ προφανώς δεν είναι κυρίαρχο και συντάσσομαι ανοιχτά στον κοινό αγώνα με στόχο την αναγκαία ανάταξη και επαναφορά της νομιμότητας  της Ελλάδος» αναφέρει στη σχετική ανάρτηση που έκανε.

Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να υπάρξουν κι άλλες, ανάλογες κινήσεις.

Διαβάστε επίσης

Από το στούντιο στα… court της Πολιτείας: Μια φιλία γεννιέται μεταξύ Άδωνι και Κασσελάκη

Με το κόμμα Σαμαρά η Ναταλί Κάκκαβα, υποψήφια στην ανατολική Αττική

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός θα πάρει μαζί του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ντόκο;        

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikaia
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Ατρόμητη υπάλληλος ζαχαροπλαστείου απώθησε ληστή με τη σφουγγαρίστρα

trump-infantino
ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνει ο Τραμπ το τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο – «Είδα το παιχνίδι, ο παίκτης δεν έκανε φάουλ»

trump-infantino-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιατί η άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν από τη FIFA μετά από τηλεφώνημα του Τραμπ προκαλεί τόσο μεγάλες αντιδράσεις

harry styles
LIFESTYLE

Στα ρεκόρ Γκίνες ο Χάρι Στάιλς μετά από 12 συναυλίες στο Γουέμπλεϊ

fotia-oraiokastro
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Τι να κάνουν οι πολίτες για να προστατευτούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

bakogiani-samaras-dendias-androulakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μήνυμα της Ντόρας, η δημοσκοπική ισορροπία ΝΔ - ΕΛΑΣ, ο TikTokερ Σαμαράς, το τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη, το αντίο του Τσίμα και ο Ντόκος  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 17:44
nikaia
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Ατρόμητη υπάλληλος ζαχαροπλαστείου απώθησε ληστή με τη σφουγγαρίστρα

trump-infantino
ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνει ο Τραμπ το τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο – «Είδα το παιχνίδι, ο παίκτης δεν έκανε φάουλ»

trump-infantino-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιατί η άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν από τη FIFA μετά από τηλεφώνημα του Τραμπ προκαλεί τόσο μεγάλες αντιδράσεις

1 / 3