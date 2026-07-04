Με το κόμμα Σαμαρά η Ναταλί Κάκκαβα, υποψήφια στην ανατολική Αττική

Στελεχώνεται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Και μάλιστα στελεχώνεται και με γνωστά ονόματα, που θα κάνουν έκπληξη, όπως η Ναταλί Κάκκαβα.

Γνωστή μέσα από την τηλεόραση, η για πολλά χρόνια μετεωρολόγος του MEGA, έκανε καριέρα παρουσιάζοντας ψυχαγωγικές εκπομπές. Μάλιστα συνεργάστηκε στα πλατό με τον σύζυγό της Γρηγόρη Γκουντάρα, επίσης τηλεοπτικά πρόσωπο.

Τα τελευταία χρόνια αφιερώθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση και πλέον θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι υποψήφια βουλευτής στην ανατολική Αττική με το κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός.

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