Αμαλιάδα: Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας

Αναστάτωση προκλήθηκε, στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, από γκαζάκια σε πολυκατοικία επί της οδού 25ης Μαρτίου, στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η έκρηξη, που σημειώθηκε και προκάλεσε ζημιές, σήκωσε όσους μένουν στη γειτονιά στο πόδι.

Αρχικά, πολλοί υπέθεσαν πως επρόκειτο για σοβαρό τροχαίο ατύχημα -ένα συχνό φαινόμενο στην παρακείμενη οδό Ευαγγελιστρίας- όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.

Στοιχεία από κάμερες αναζητούν οι Αρχές

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ερεύνησαν την περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις και καταγράφουν μαρτυρίες για το συμβάν.

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