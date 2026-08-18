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18.08.2026 21:59

Δακρυγόνα και επεισόδια στη Σόφια πριν από το Λέφσκι-ΑΕΚ

18.08.2026 21:59
sofia

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Επεισόδια σημειώθηκαν στη Σόφια περίπου μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Λέφσκι με την ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League, που είναι προγραμματισμένη για τις 22:00.

Η ένταση εκδηλώθηκε έξω από το γήπεδο «Βασίλ Λέφσκι», όταν αστυνομικές δυνάμεις ήρθαν αντιμέτωπες με οπαδούς της βουλγαρικής ομάδας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να περιορίσουν τα επεισόδια και να αποκαταστήσουν την τάξη στην περιοχή γύρω από το γήπεδο.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες φίλοι της Λέφσκι βρίσκονταν στους δρόμους της βουλγαρικής πρωτεύουσας και κατευθύνονταν προς το κατάμεστο «Βασίλ Λέφσκι», ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

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