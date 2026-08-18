Δακρυγόνα και επεισόδια στη Σόφια πριν από το Λέφσκι-ΑΕΚ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Επεισόδια σημειώθηκαν στη Σόφια περίπου μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Λέφσκι με την ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League, που είναι προγραμματισμένη για τις 22:00.

Η ένταση εκδηλώθηκε έξω από το γήπεδο «Βασίλ Λέφσκι», όταν αστυνομικές δυνάμεις ήρθαν αντιμέτωπες με οπαδούς της βουλγαρικής ομάδας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να περιορίσουν τα επεισόδια και να αποκαταστήσουν την τάξη στην περιοχή γύρω από το γήπεδο.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες φίλοι της Λέφσκι βρίσκονταν στους δρόμους της βουλγαρικής πρωτεύουσας και κατευθύνονταν προς το κατάμεστο «Βασίλ Λέφσκι», ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Διαβάστε επίσης:

Στην Μπαρτσελόνα έως το 2030 ο Ρόδρι μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Γουόκαπ κατήγγειλε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό – Τι απαντά η ΚΑΕ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Ο αριθμός που επέλεξε στην Ντόρτμουντ











