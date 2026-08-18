Γιάννης Κωνσταντέλιας: Ο αριθμός που επέλεξε στην Ντόρτμουντ

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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (18/8) στη Νέα Μεσημβρία, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους μέχρι χθες συμπαίκτες του, τον Αλέσιο Λίσι και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και πλέον ετοιμάζεται να ταξιδέψει για Γερμανία.

Στην Ντόρτμουντ θα συναντήσει και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που έχει ανακοινωθεί από τους Γερμανούς εδώ και μερικές εβδομάδες.

Οι Βεστφαλοί ανακοίνωσαν σήμερα τον αριθμό που θα φοράει ο διεθνής ποδοσφαιριστής και σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, στη Ντόρτμουντ θα αγωνίζεται με τον αριθμό «45».

Στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας είχε το «65», το οποίο άλλαξε για λίγο για το «7» και πέρυσι γύρισε ξανά στο «65». Στην Εθνική Ελλάδος είχε συνήθως το «18».

Να θυμίσουμε πως ο συμπατριώτης του, ο Καρέτσας έχει λάβει τον ίδιο αριθμό που έχει και στην Εθνική Ελλάδος, το «19».

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