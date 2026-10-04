Κακοκαιρία στην Κρήτη: Στις πληγείσες περιοχές, τη Δευτέρα, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο – Σύσκεψη στην Περιφέρεια και αυτοψία

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Στην Κρήτη θα μεταβεί το πρωί της Δευτέρας διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο θα συμμετέχουν οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης,

Τη μετάβαση του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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