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Στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς, που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου, παραπέμπεται η συζήτηση για τη στρατηγική και τις μελλοντικές πολιτικές συνεργασίες του κόμματος. Μέχρι τότε, φαίνεται πως θα συνεχιστεί η εσωκομματική συζήτηση, με τις αποφάσεις για την επόμενη ημέρα να μην προεξοφλούνται.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς, όπου συζητήθηκε η απόφαση της εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για διάλογο και εκλογική συμμαχία με τη Νέα Αριστερά.

Η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται να προστεθεί στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της Αριστεράς, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στο πώς θα τοποθετηθεί το κόμμα απέναντι στα νέα δεδομένα.

Η Νέα Αριστερά, πάντως, επιλέγει να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της μέχρι το συνέδριο, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις δεν πρόκειται να ληφθούν αποσπασματικά, αλλά μέσα από τις προβλεπόμενες κομματικές διαδικασίες.

Στην ανακοίνωσή της, η ηγεσία επαναλαμβάνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην ανάγκη για ανασύνθεση της Αριστεράς σε ριζοσπαστική κατεύθυνση, χωρίς να αφήνει περιθώρια για συμπεράσματα σχετικά με τις τελικές επιλογές ως προς τις συνεργασίες.

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