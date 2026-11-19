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Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες στην εξυπηρέτησή τους από τις τράπεζες περιέγραψε γλαφυρά με ένα βίντεο η Μιλένα Αποστολάκη.
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, πήγε σε υποκατάστημα τράπεζας για να πληρώσει το λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας – ωστόσο δεν τα κατάφερε. Γιατί; Διότι δεν είχε το ακριβές ποσό, χρειαζόταν περισσότερα από 10 ευρώ ρέστα, το ταμείο, όπως της εξήγησαν, λειτουργούσε μόνο από τις 8 έως τις 11 το πρωί, η ώρα ήταν ήδη 13:10, και το ΑΤΜ δεν μπορούσε να δώσει τα ρέστα.
Η Μ. Αποστολάκη συμπληρώνει ότι αυτή η… εξυπηρέτηση συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: 67 δήμοι χωρίς τραπεζικό κατάστημα, την ώρα που οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν για το 2025 κέρδη περίπου 4,6 δισ. ευρώ. Και, ναι, υπάρχει το web banking, αλλά υπάρχουν και οι ηλικιωμένοι πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό.
Να περιμένουμε αντίδραση;…
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