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Τη λειτουργία ενός νέου ψηφιακού βοηθού μέσω της εφαρμογής MyHealth app μέσα στον Δεκέμβριο προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ογκολογικής φροντίδας και των μεταμοσχεύσεων στη χώρα, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» του σταθμού ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και η ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας. Ο υπουργός ανέδειξε τις διευρυμένες δυνατότητες που προσφέρει πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) σε ασθενείς με σοβαρές παθήσεις, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα προόδου από τον χώρο της ογκολογίας και των μεταμοσχεύσεων οργάνων.



Αναφερόμενος αναλυτικά στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι εντός του Δεκεμβρίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο ψηφιακός βοηθός στην εφαρμογή MyHealth app. Βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική διευκόλυνση της καθημερινής εξυπηρέτησης και της πλοήγησης των πολιτών στο σύστημα υγείας. Επιπλέον, η συγκεκριμένη υπηρεσία αναμένεται να επεκταθεί σύντομα και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, διευρύνοντας σημαντικά τα σημεία πρόσβασης και επικοινωνίας των πολιτών με τις δημόσιες δομές υγείας.



Νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος, ο υπουργός Υγείας έκανε γνωστό ότι η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρει σε ασθενείς τελικού σταδίου τη νέα, καινοτόμο θεραπεία, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως διευκρίνισε, οι πρώτοι Αμερικανοί ασθενείς έλαβαν τη συγκεκριμένη αγωγή στα τέλη Αυγούστου, ενώ οι πρώτοι Έλληνες ασθενείς ξεκίνησαν να τη λαμβάνουν ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεραπεία αυτή παρέχεται εντελώς δωρεάν μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρά το γεγονός ότι το κόστος κάθε συσκευασίας ανέρχεται στο υψηλό ποσό των 34.000 ευρώ.

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην αξιοσημείωτη επιτυχία που καταγράφηκε στον τομέα των μεταμοσχεύσεων ήπατος στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι οι ιατρικές ομάδες ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία πέντε μεταμοσχεύσεις μέσα σε μία μόνο ημέρα. Ο υπουργός χαρακτήρισε την επίδοση αυτή ως τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί έως σήμερα στη χώρα. Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει έμπρακτα τις υψηλές δυνατότητες του δημόσιου συστήματος υγείας, την ετοιμότητα του προσωπικού και τη διαρκή πρόοδο που επιτυγχάνεται σε εξειδικευμένους τομείς της νοσοκομειακής περίθαλψης.

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