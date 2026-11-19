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Την άμεση αντικατάσταση της προέδρου του Οργανισμού για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), Δάφνης Καϊτελίδου, με τον καθηγητή Γιάννη Υφαντόπουλο, δρομολόγησε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε την τοποθέτηση του νέου προέδρου μέσω κοινωνικών δικτύων, με μια κοινή τους φωτογραφία, ευχόμενος καλή επιτυχία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στην απερχόμενη διοίκηση ή να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Ο Υπουργός Υγείας @AdonisGeorgiadi συναντήθηκε με τον νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΙΠΥ, καθηγητή Ιωάννη Υφαντόπουλο. Ο Υπουργός του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντά pic.twitter.com/moOsFyI3mK — Υπουργείο Υγείας (@YpYgGR) November 18, 2026

Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης και οι καθυστερήσεις στους ελέγχους

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πίσω από την ξαφνική αυτή αλλαγή κρύβεται η έντονη δυσαρέσκεια του Υπουργείου Υγείας για τους αργούς ρυθμούς αξιολόγησης των δημόσιων νοσοκομείων. Από την ίδρυση του Οργανισμού το 2020 έως σήμερα, τα ειδικά κλιμάκια επιστημονικών συμβούλων είχαν καταφέρει να ελέγξουν μόλις 70 από τα συνολικά 128 νοσοκομεία της χώρας.

Η κυβέρνηση, έχει ως κορυφαία προτεραιότητα τη βελτίωση της εικόνας του ΕΣΥ, για το λόγο αυτό πίεζε για την επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να υπάρξει ένα συνολικό πόρισμα και άμεσες παρεμβάσεις. Παράλληλα, υπήρχαν σοβαρές αρρυθμίες στην εφαρμογή των συστάσεων, καθώς πολλές διοικήσεις νοσοκομείων δεν προχωρούσαν στη διόρθωση των σφαλμάτων που εντόπιζαν οι εκθέσεις του ΟΔΙΠΥ, διαιωνίζοντας την ταλαιπωρία των ασθενών. Τονίζεται ότι οι επιδόσεις αυτές θα αποτελέσουν κριτήριο και για την αξιολόγηση των ίδιων των διοικητών.

Το προφίλ του νέου Προέδρου

Ο νέος πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ, Γιάννης Υφαντόπουλος, είναι Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής στο ΕΚΠΑ και Ακαδημαϊκός Συντονιστής της ειδίκευσης Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (University of Athens MBA). Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του York, έχει διατελέσει επιστημονικός σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλούς άλλους.

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