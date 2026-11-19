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Την ευθύνη για τον εμπρησμό στο γραφείο του βουλευτή και υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, ανέλαβε η αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης», μέσω κειμένου που δημοσιεύτηκε σε ιστότοπο athens indymedia.

Παράλληλα, η αναρχική ομάδα αναλαμβάνει την ευθύνη και για άλλες δύο αντίστοιχες επιθέσεις σε γραφεία στελεχών της ΝΔ.

«Η πολιτική μας απόφαση να επιτεθούμε σε όλα τα σκέλη του δομικού κορμού της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήρθε ούτε ουρανοκατέβατα ούτε με γνώμονα την ευκολία ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού. Η αποφασιστικότητα με την οποία ζώστηκαν οι πυρήνες που έφεραν σε πέρας τις επιθέσεις, πήρε σάρκα και οστά από την κρίση μας πως η σκατένια ζωή που υπομένει καθένας και καθεμία από εμάς δεν αναβλύζει σαν μπόχα από κάτι απρόσωπο και απρόσιτο, αλλά από μία καλά διαρθρωμένη κομματική οργάνωση με ηγεσία, κομβικά στελέχη και χρήσιμους ηλίθιους ως λοιπούς παρατρεχάμενους», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Συγκεκριμέα, στην ανακοίνωση, η ομάδα αναφέρει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τις εξής εμπρηστικές επιθέσεις:

Στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη την 1η Νοεμβρίου, στο Κολωνάκι.

Στην οικία του γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλους του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ, Μανώλη Ρενιέρη, στη Νέα Φιλοθέη, στις 6 Νοεμβρίου.

Στο δικηγορικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή με τη ΝΔ στην Αργολίδα και αντιπροέδρου του ΔΣΑ, Ζώη Σταυρόπουλου, στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως, στις 11 Νοεμβρίου.

Στο μακροσκελές κείμενο της ανακοίνωσης, ο συντάκτης εξηγεί αναλυτικά τους λόγους των επιθέσεων.

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