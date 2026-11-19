Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αλυσοδεμένο στην αυλή του σπιτιού του, στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, είχε έναν σκύλο για μεγάλο χρονικό διάστημα ένας 75χρονος, όπως προέκυψε ύστερα από έρευνα της αστυνομίας κατόπιν καταγγελίας.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας – Τριανδρίας προχώρησαν στη σύλληψή του ηλικιωμένου, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 75χρονου βεβαιώθηκε επιπλέον διοικητικό πρόστιμο, ύψους 1.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Ζευγάρι άρπαζε κοσμήματα και χρήματα από σπίτια – 95.000 ευρώ η «λεία» τους

Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου

Βόλος: Χειροπέδες σε 30χρονη για την πώληση βότκας στη 12χρονη που κατέληξε στο νοσοκομείο