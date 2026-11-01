Video – ντοκουμέντο από την επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Πλεύρη: Μασκαρεμένοι λόγω Halloween οι δράστες  

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Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι.

Όπως προκύπτει από οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, οι δράστες μετέφεραν τον εμπρηστικό μηχανισμό μέσα σε σακίδια πλάτης και τον άφησαν στην είσοδο του κτιρίου λίγο πριν σημειωθεί η έκρηξη, ενώ φορούσαν μάσκες σε «κλίμα» Halloween.

Οι άγνωστοι τοποθέτησαν στην είσοδο του κτιρίου τον αυτοσχέδιο μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα της εισόδου, ενώ έσπασαν και τζάμια. Η επίθεση καταδικάστηκε ομόφωνα από τα πολιτικά κόμματα.

Στο οπτικό υλικό εκπομπή που πρόβαλλε η εκπομπή «Mega Non Stop» φαίνεται πως οι άγνωστοι, εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία των εορτασμών του Halloween, φορούσαν μάσκες προκειμένου να καλύψουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

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