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01.11.2026 12:23

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: «Εκείνος μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, τα νοικοκυριά αν θα φτάσουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα»

01.11.2026 12:23
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«Ο κ. Μητσοτάκης μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Τα νοικοκυριά μετρούν αν θα φτάσουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση με την οποία απαντά στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Αναφέρει ακόμη: «Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοινώνει παράταση της επιδότησης καυσίμων μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Και μετά; Θα περιμένουν οι πολίτες την επόμενη ανάρτηση για να μάθουν αν θα μπορούν να ζεσταθούν και να μετακινηθούν;».

Επαναλαμβάνει τις προτάσεις του κόμματος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα ευρωπαϊκά ελάχιστα, πλαφόν στα περιθώρια διύλισης και φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, με διάθεση των εσόδων για τη θέρμανση. Ο πρωθυπουργός οφείλει να εξηγήσει γιατί αποφεύγει αυτές τις παρεμβάσεις και επιλέγει προσωρινές επιδοτήσεις.

Για τη στέγη, παρουσιάζει ποσοστά επιδότησης ανακαινίσεων. Παραλείπει όμως τα κρίσιμα: Πόσα σπίτια θα διατεθούν; Πότε; Με ποιο ενοίκιο και για πόσα χρόνια; Πώς θα εξασφαλίσει ότι η δημόσια χρηματοδότηση θα μειώσει το κόστος κατοικίας; Εμείς διεκδικούμε αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών που διαχειρίζονται οι servicers, κοινωνική κατοικία με χαμηλό, διατιμημένο ενοίκιο και προστασία των δανειοληπτών.

Για τους αγρότες, ο ίδιος παραδέχεται ότι η διαπραγμάτευση για τα κονδύλια της ΚΑΠ συνεχίζεται. Ας παρουσιάσει, λοιπόν, τις ελληνικές διεκδικήσεις και τις εγγυήσεις για το εισόδημα των παραγωγών.

Στην εξωτερική πολιτική, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νησιών μας απαιτεί συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες. Ποιες δεσμεύσεις εξασφάλισε από συμμάχους και εταίρους απέναντι στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο;».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Η ανάρτηση αποκαλύπτει και τον τρόπο που κατασκευάζει την εικόνα της κυβέρνησης: αναγγέλλει ότι “επαναλειτουργούν” ελικοδρόμια και αμέσως μετά εξηγεί ότι οι εργασίες συνεχίζονται. Οι ακρίτες χρειάζονται ολοκληρωμένες υποδομές και ασφαλείς αεροδιακομιδές. Η κοινωνία χρειάζεται μόνιμη μείωση των βαρών, προσιτή κατοικία και ασφάλεια στην καθημερινότητά της. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδικεί την εφαρμογή τους».

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