Σοκάρουν μαρτυρίες για το κύκλωμα ΜΚΟ: «Μάζεψαν 136.000 ευρώ και μας έδωσαν 7.000», λέει πατέρας 17χρονου που πέθανε από λευχαιμία – «Έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91’», καταγγέλουν διαιτητή (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες ανθρώπων που καταγγέλλουν ότι εξαπατήθηκαν από το κύκλωμα ΜΚΟ στη Βόρεια Ελλάδα, με φόντο την οικονομική εκμετάλλευση οικογενειών που βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Πατέρας 17χρονου που έχασε τη ζωή του από λευχαιμία υποστηρίζει ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν 136.000 ευρώ για τη θεραπεία του παιδιού του, στην οικογένεια δόθηκαν μόλις 7.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται και διαιτητής, ο οποίος φέρεται να έστηνε αγόνες εναντίον στοιχηματιστών.

Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που πέθανε από λευχαιμία

Μια «βιομηχανία» εκμετάλλευσης ανθρώπινου πόνου είχε στήσει ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ στην Βόρεια Ελλάδα ο οποίος συγκέντρωνε εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ από εράνους για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά τα χρήματα από τις φιλανθρωπίες κατέληγαν στην τσέπη του.

Ένα από τα θύματά του ήταν ο 17χρονος Γιώργος από την Νάουσα της Ημαθίας ο οποίος το 2018 διαγνώστηκε με οξεία, μυελογενή λευχαιμία. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρά, οικονομικά προβλήματα καθώς οι γονείς είχαν μείνει χωρίς δουλειά.

Και ενώ το παιδί έδινε τη μάχη του από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ο 37χρονος επικοινώνησε με τους γονείς του και προσφέρθηκε να βοηθήσει μέσω της ΜΚΟ που είχε ιδρύσει.

Αρχικά προσέγγισε τον πατέρα του παιδιού στον οποίο υποσχέθηκε ότι θα συγκεντρώσει χρήματα ώστε το παιδί να πάει στο εξωτερικό και να συνεχίσει τις θεραπείες του εκεί.

Ο καιρός, όμως, περνούσε και τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Γιώργο ήταν ελάχιστα. Κάποια στιγμή ο πατέρας του επικοινώνησε με τον 37χρονο για τον ενημερώσει σχετικά με τον έρανο καθώς ο τραπεζικός λογαριασμός που είχε ανοίξει ήταν στο όνομα της ΜΚΟ και όχι της οικογένειας.

Σε αυτόν υπήρχαν μόλις 5.000 ευρώ την ώρα που η οικογένεια λάμβανε καθημερινά χιλιάδες μηνύματα από πολίτες που είχαν κάνει δωρεά για τον 17χρονο Γιώργο.

«Ακούω τώρα για 150.000 και εγώ όλο το ποσό που είδα τότε ήταν 5.000 ευρώ που μου έδωσαν. Και στο τέλος ακόμη 2.000 ευρώ για το μνήμα του παιδιού. Αυτοί με πήραν γιατί είχαν μάθει για την περίπτωση του Γιώργου και μου είπε αυτός “θέλουμε να σας βοηθήσουμε οικονομικά”. Τότε εγώ ήθελα να μαζέψω χρήματα να πάμε στο εξωτερικό. Στην ανάρτηση που κάναμε για τον Γιωργάκη αυτοί έβαλαν το δικό τους λογαριασμό όχι το δικό μας. Και έβαλαν τρεις λογαριασμούς. Μάζευαν καιρό λεφτά αλλά όταν τον ρώτησα πόσα χρήματα έχουν μαζευτεί μου είπε 5.000 ευρώ», λέει στο protothema.gr ο πατέρας του 17χρονου ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τον Ιούλιο του 2021 μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο.

Οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πάει καλά καθώς έβλεπαν στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση για τον έρανο ότι ο κόσμος διαμαρτυρόταν.

«Αφού είχαμε την ανάρτηση για τον Γιώργο και ξέραμε ότι μπαίνουν συνεχώς λεφτά. Ο κόσμος διαμαρτυρόταν και έλεγε να τα δώσουν σε εμάς. Όταν τον ρώτησα πάλι για τα χρήματα μου απάντησε με ύφος “άμα θέλω τώρα το σταματάω. Δεν έχω ανάγκη από λεφτά”. Μου έδωσε σύνολο 7.000 και όταν κάναμε εμείς ανάρτηση μόνοι μας τα λεφτά αυτά από τον κόσμο τα ξεπεράσαμε μέσα σε 15 ημέρες. Και στο τέλος όταν μίλησα με κάποια και της είπα ότι δεν έχουμε λεφτά για το μνήμα μου έδωσε και 2.000 για να το κάνουμε», αναφέρει ο ίδιος την ώρα που η έρευνα των Αρχών έδειξε ότι το ποσό που συγκέντρωσε η ΜΚΟ για τον 17χρονο Γιώργο ήταν πάνω από 136.000 ευρώ.

Σήμερα, ο πατέρας του Γιώργου το μόνο που ζητά είναι να βρεθούν τα χρήματα που χάθηκαν από την απάτη και να δοθούν για το σκοπό που τα έδωσε ο κόσμος. Για παιδιά που τα έχουν ανάγκη για να ζήσουν.

«Μας έκλεψαν το κύπελλο με πέναλτι στο 91’», καταγγελίες για τον διαιτητή που εμπλέκεται στα στημένα

Αρνείται κάθε εμπλοκή του και δηλώνει θύμα της υπόθεσης ο 35χρονος διαιτητής που κατηγορείται ότι συμμετείχε σε «στήσιμο» ποδοσφαιρικών αγώνων, μετά από «συμφωνίες» του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη. Ο τελευταίος κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν τον ανθρώπινο πόνο, καταφέρνοντας έτσι να συγκεντρώσει σχεδόν 4 εκατ. ευρώ από δωρεές πολιτών, από τα οποία μόλις το ένα εκατομμύριο έφτασε στις οικογένειες των άρρωστων παιδιών που είχαν ανάγκη.

Ο συγκεκριμένος διαιτητής, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, ήταν μέλος της υποομάδας που είχε δημιουργήσει ο ιδρυτής της ΜΚΟ, ο οποίος κατηγορείται ότι δρούσε ως κεντρικός παίκτης σε παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων (τόσο σε επίπεδο πρωταθλημάτων Υποδομής Κ19 της Super League όσο και σε τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Πιερίας).

Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να διέθεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, του Αιγινιακού και του Βατανιακού. Κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, ο ίδιος εμφανίζεται στην έρευνα ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης του Αιγινιακού, ο οποίος αγωνίστηκε αρχικά στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας και στη συνέχεια στη Γ’ Εθνική. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ο ίδιος φέρεται να χρηματοδοτούσε τον Βατανιακό, που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας, με στόχο την άνοδο στη Γ’ Εθνική.

Η υποομάδα, για την οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη δικογραφία και περιγράφεται αναλυτικά η δράση της, συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τις 15-09-2026 από τον βασικό κατηγορούμενο, τον 35χρονο διαιτητή και ακόμη δύο άτομα, και δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων. Σκοπός ήταν, αφενός, η εύνοια της ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου «Βατανιακός», που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ’ Εθνική κατηγορία, και αφετέρου, η τοποθέτηση στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες με συνακόλουθο σκοπό την αποκόμιση παράνομων κερδών.

Μία από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορά τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν ο ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να παρενέβη σε αγώνα της ομάδας του «Βατανιακού» με τον Αιγινιακό. Ο συγκεκριμένος αγώνας έληξε με σκορ 2-1 και στη διάρκεια της αναμέτρησης καταλογίστηκαν δύο πέναλτι υπέρ του Βατανιακού και μία κόκκινη κάρτα σε βάρος του Αιγινιακού.

Κατά την αστυνομική έρευνα, είχε προηγηθεί καταβολή 1.000 ευρώ για τον επηρεασμό προσώπων που μπορούσαν να παρέμβουν στη διαιτησία του αγώνα. Στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Πιερίας, ο οποίος ανέλαβε τον ορισμό του διαιτητή, και ο 35χρονος, ο οποίος διηύθυνε ως διαιτητής τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η συμφωνία, όπως περιγράφεται στην αστυνομική έρευνα, δεν περιοριζόταν στον συγκεκριμένο αγώνα.

Αρνείται την εμπλοκή του – «Έκαναν παιχνίδια στην πλάτη του»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο δικηγόρος Κατερίνης, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί τον 35χρονο διαιτητή, ανέφερε πως ο εντολέας του «εμπλέκεται στην υπόθεση χωρίς να έχει κάνει κάτι». Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο διαιτητής «δεν έχει μιλήσει με κανέναν, δεν έχει χρηματιστεί από κανέναν και δεν έχει συναντήσει κανέναν. Άλλοι μιλούν ότι θα τον βάλουν να συμπεριφερθεί στον αγώνα με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο, αλλά ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Θα αρνηθεί την κατηγορία».

Σχετικά με την εμπλοκή του και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από τον εισαγγελέα, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «υπάρχει διακίνηση ποσών χωρίς αυτόν, αλλά στο όνομά του. Προκειμένου να δώσουν στον διαιτητή κάποια χρήματα, απαιτούνταν να γίνουν εκείνες οι καταβολές. Άλλοι διακινούσαν τα χρήματα και συζητούσαν για οικονομικές συναλλαγές στο όνομα του διαιτητή. Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του. Στους λογαριασμούς του δεν βρέθηκε τίποτα», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο διαιτητής είναι έκπληκτος με τις εξελίξεις.

«Από ό,τι είδα πρόχειρα στη δικογραφία, γίνεται λόγος για ένα παιχνίδι τοπικού πρωταθλήματος όπου ικανοποιούνται εγωισμοί παραγόντων, ότι δηλαδή “θα βάλουμε τον τάδε και θα παίξει για εμάς”, καθώς και για ένα παιχνίδι Κ19 που δεν είχε στοιχηματικό ενδιαφέρον και δεν παίχτηκαν χρήματα. Ο διαιτητής δεν ξέρει τον πρόεδρο της ΜΚΟ, δεν τον έχει γνωρίσει», τόνισε.

«Έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι εναντίον μας στο 91’»

Την «κλοπή» του περσινού κυπέλλου στον τελικό της ΕΠΣ Πιερίας καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, Γιάννης Τρελλόπουλος, σημειώνοντας πως με ένα ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε ο εμπλεκόμενος στη δικογραφία διαιτητής, έχασαν τον αγώνα στο 91′.

«Στον περασμένο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας ήμασταν κι εμείς ένα από τα θύματα του διαιτητή. Καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91’», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το παιδί που χρεώθηκε την παράβαση δεν έδωσε καν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και σταμάτησε τα μαθήματά του λόγω κακής ψυχολογίας μετά τον αγώνα.

Ο ίδιος τόνισε ότι φέτος, που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και παλεύουν για την άνοδο, πληροφορήθηκε ότι σε επόμενο αγώνα, στις 7 Νοεμβρίου, το ματς θα ήταν χειραγωγημένο κατά της ομάδας του. «Θα ήμασταν εμείς το επόμενο θύμα», υποστήριξε. «Γενικά υπήρχαν διαιτητικά λάθη που δεν θα μπορούσαν να είναι ανθρώπινα. Μας στέρησαν ένα κύπελλο για το οποίο παλέψαμε πολύ», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι, εκτός από την αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, στη δικογραφία γίνεται ειδική μνεία για χειραγώγηση του αποτελέσματος στους αγώνες που θα ακολουθούσαν με τις ομάδες του ΓΑΣ Σβορώνου και του Α.Ο. Παραλίας, συνδιεκδικήτριες της ανόδου, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι για τις 7 και 14 Νοεμβρίου 2026, αντίστοιχα.

Γυμνάστρια έδωσε 13.900 ευρώ στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Μία από τις μεγαλύτερες δωρήτριες της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση εξαπάτησης πολιτών μέσω εράνων για άρρωστα παιδιά, είναι η γυμνάστρια Φαίη Ζακάκου, η οποία, όπως αποκαλύπτει, προσέφερε συνολικά 13.900 ευρώ, πιστεύοντας ότι τα χρήματά της θα χρησιμοποιούνταν για τη στήριξη παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια επιχειρεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, εξαπατήθηκαν από το κύκλωμα, αλλά και να απαντήσει σε σχόλια χρηστών που της ζητούσαν να λογοδοτήσει για τη δημόσια στήριξή της στη συγκεκριμένη οργάνωση. Η γυμνάστρια ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει κάποια κατηγορία και ότι η εμπλοκή της περιορίζεται αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση των εράνων. Όπως υποστηρίζει, δεν διατηρούσε προσωπικές ή φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους της οργάνωσης, αλλά είχε πειστεί ότι συμμετείχε σε μια προσπάθεια με κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. «Πάρα πολλοί επώνυμοι έχουν κάνει αναδημοσιεύσεις για την Παιδική Χαρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια», αναφέρει, εξηγώντας ότι η προβολή των εκκλήσεων για βοήθεια δεν περιοριζόταν σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων.

Η ίδια περιγράφει ότι επί δύο χρόνια ανταποκρινόταν συστηματικά στις εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση παιδιών, καταθέτοντας χρήματα κάθε φορά που δημοσιοποιούνταν μια νέα περίπτωση. «Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», σημειώνει.

«Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περιγραφή της για τα προσωπικά μηνύματα που, όπως καταγγέλλει, δεχόταν προκειμένου να συνεισφέρει οικονομικά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οι εκκλήσεις είχαν έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα, με τους αποστολείς να επικαλούνται ακόμη και τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ενός παιδιού. «Φαίη σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν ένα από τα μηνύματα που, όπως αποκαλύπτει, λάμβανε. Η ίδια εξηγεί ότι ανταποκρινόταν σε αυτές τις εκκλήσεις, θεωρώντας πως με την οικονομική συνεισφορά της μπορούσε να συμβάλει στην προσπάθεια να σωθεί ένα παιδί. Μετά την κατάθεση των χρημάτων, όπως περιγράφει, ακολουθούσαν ευχαριστήρια μηνύματα που εξήραν την προσφορά της. «Είσαι μεγάλη ψυχή Φαίη, σε ευχαριστούμε Φαίη», της έγραφαν, σύμφωνα με τη μαρτυρία της.

Η αναφορά στον Νίκο Οικονομόπουλο και τα 3.000 ευρώ

Στο βίντεό της η Φαίη Ζακάκου αναφέρεται και στην περίπτωση του μικρού Άλεξ Μιτεβ , για τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων. Όπως διευκρινίζει, το παιδί διέθετε δικό του ερανικό τραπεζικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη συμμετοχή της «Παιδικής Χαράς» στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσής του. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος είχε προσφέρει 3.000 ευρώ για τον Άλεξ. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει σημασία, καθώς διαχωρίζει την ύπαρξη ανεξάρτητου ερανικού λογαριασμού από τη δραστηριότητα της ΜΚΟ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για το συγκεκριμένο παιδί συνδεόταν με τις υπό διερεύνηση πρακτικές.

«Μας κάλεσαν και μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε»

Η γυμνάστρια περιγράφει ακόμη τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι η ίδια είχε πέσει θύμα της φερόμενης απάτης. «Μας καλέσανε, μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η δημόσια τοποθέτησή της ήρθε μετά από δύο σχόλια που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία χρήστες υποστήριζαν ότι όφειλε και εκείνη να δώσει εξηγήσεις για τη συμμετοχή της στην προβολή των εράνων.Το βίντεο έχει εμφανώς απολογητικό χαρακτήρα, με τη Φαίη Ζακάκου να επιχειρεί να διαχωρίσει την καλόπιστη οικονομική συνεισφορά και την αναδημοσίευση εκκλήσεων για βοήθεια από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δραστηριότητες που ερευνούν οι Αρχές. Όπως εξηγεί, η ίδια δεν κατηγορείται για κάτι, αλλά συγκαταλέγεται στους εκατοντάδες ανθρώπους που θεωρούν ότι εξαπατήθηκαν, έχοντας εμπιστευτεί τις εκκλήσεις της οργάνωσης.

Διαβάστε επίσης:

Κυψέλη: Έπεσε κεραμοσκεπή από σπίτι – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Χανιά: Δεύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γαύδου, με λίγες ώρες διαφορά

Περιστατικό βίας στη Μυτιλήνη: Συνελήφθησαν δύο άτομα για τον τραυματισμό 40χρονου με αεροβόλο (Video)

