Περιστατικό βίας στη Μυτιλήνη: Συνελήφθησαν δύο άτομα για τον τραυματισμό 40χρονου με αεροβόλο (Video)

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Στον εισαγγελέα Μυτιλήνης οδηγούνται το μεσημέρι δύο άτομα, τα οποία συνελήφθησαν για τον πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο σε βάρος ενός 40χρονου άνδρα, στην πλατεία Αλυσίδας, το βράδυ της Παρασκευής.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου οι γιατροί αφαίρεσαν τα σφαιρίδια από το πρόσωπο και το κεφάλι του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο δικηγόρος του συλληφθέντα που φέρεται να πυροβόλησε τον 40χρονο, το θύμα είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε αντιπαράθεση με τον κατηγορούμενο.

Μάλιστα, σε βάρος του φέρεται να υπήρχε καταδικαστική απόφαση, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του επέβαλλαν να διατηρεί αποστάσεις, τα οποία, σύμφωνα με τον ισχυρισμό της υπεράσπισης, παραβίασε.

Το μεσημέρι αναμένεται ο εισαγγελέας να απαγγείλει κατηγορίες στους δύο συλληφθέντες.

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