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01.11.2026 09:20

Έσωσε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών – Σήμερα ζυγίζει 150 κιλά και εξακολουθεί να θέλει να κάθεται στην αγκαλιά του

01.11.2026 09:20
arkouda vosnia 1

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Όταν ο Πέταρ Τούμπιτς βρήκε ένα εγκαταλελειμμένο αρκουδάκι στα βουνά της Βοσνίας, το 2019, το μικροσκοπικό ζώο ζύγιζε μόλις δύο κιλά και δύσκολα θα επιβίωνε μόνο του.

Ο ηλεκτρολόγος αποφάσισε να το πάρει στο σπίτι του, να το ταΐσει και να το φροντίσει. Επτά χρόνια αργότερα, η μικρή Μάσα έχει μεταμορφωθεί σε μια ενήλικη αρκούδα βάρους περίπου 150 κιλών.

Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που δεν έχει αλλάξει: Η Μάσα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο που την έσωσε σαν να είναι ακόμη το μικρό αρκουδάκι που χωρούσε στην αγκαλιά του!

Ο Πέταρ Τούμπιτς ζει στο όρος Όζρεν της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, μαζί με τη σύζυγό του Μίλιτσα και την κόρη τους Εύα.

Όταν βρήκε τη Μάσα, χωρισμένη από τη μητέρα της, άρχισε να τη φροντίζει με γάλα και φρούτα, προσπαθώντας να την κρατήσει στη ζωή.

Η αρκούδα μεγάλωσε, δυνάμωσε και έγινε ένα εντυπωσιακό ζώο.

Παρά το μέγεθός της, όμως, συνεχίζει να πλησιάζει τον Πέταρ για χάδια και προσπαθεί ακόμη να σκαρφαλώσει στην αγκαλιά του.

Βεβαίως, οι αγκαλιές μιας αρκούδας 150 κιλών δεν είναι πάντοτε ανώδυνες. Ο ίδιος έχει υποστεί μώλωπες και έχει δει τα ρούχα του να σκίζονται κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών τους. Αυτό δεν αλλάζει τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με το ζώο.

Από τη διάσωση ενός μικρού ζώου σε καταφύγιο άγριας ζωής

Η ιστορία της Μάσα άλλαξε σταδιακά ολόκληρη τη ζωή της οικογένειας. Ο Πέταρ άρχισε να περιθάλπει και άλλα ζώα, μετατρέποντας τον χώρο του σε ένα ιδιότυπο καταφύγιο άγριας ζωής. Σήμερα φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, μια δεύτερη αρκούδα, τη Λιούμπιτσα, λύκους, ελάφια και ρακούν.

Το καταφύγιο, γνωστό ως «Naša Maša», έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον επισκεπτών και δημοσιογράφων.

Υπάρχει, πάντως, και μια δύσκολη πλευρά αυτής της ιστορίας. Ο Πέταρ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι αρκούδες στο φυσικό τους περιβάλλον, αλλά ανησυχεί ότι η μακροχρόνια επαφή τους με ανθρώπους μπορεί να δυσκολέψει την επιβίωσή τους στη φύση.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι αρκούδες παραμένουν ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα άγρια ζώα, ακόμη κι όταν έχουν μεγαλώσει κοντά σε ανθρώπους.

Για τη Μάσα, πάντως, ο άνθρωπος που τη διέσωσε εξακολουθεί να είναι μια οικεία παρουσία. Και κάθε φορά που προσπαθεί να καθίσει στην αγκαλιά του, του θυμίζει εκείνο το μικρό αρκουδάκι των δύο κιλών που άλλαξε τη ζωή του.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 09:33
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Έσωσε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών – Σήμερα ζυγίζει 150 κιλά και εξακολουθεί να θέλει να κάθεται στην αγκαλιά του

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