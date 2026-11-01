Γαλλία: 500.000 διαδηλωτές κατά Μακρόν, επεισόδια στο Παρίσι και άλλες πόλεις με εκατοντάδες συλλήψεις και οδομαχίες (Photos/Video)

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Σε νέο κύκλο βίαιων επεισοδίων βυθίζεται η Γαλλία, με το Παρίσι να μετατρέπεται και πάλι σε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα, καθώς οι κινητοποιήσεις συμπίπτουν με τους εορτασμούς του Halloween.

Το Σάββατο (31/10), περίπου 320.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, – για πολλαπλάσιους κάνουν λόγο ανεξάρτητες πηγές – εκφράζοντας την οργή τους για την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες, την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και την αστυνομική βία.

Στο Παρίσι οι διοργανωτές ανεβάζουν τη συνολική συμμετοχή σε σχεδόν μισό εκατομμύριο.

Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο μαζικών κινητοποιήσεων, με μαθητές, φοιτητές, συνδικάτα και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» να συγκροτούν ένα ευρύ μέτωπο κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Ξήλωσαν πεζοδρόμια και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς

Η μεγάλη διαδήλωση στην πρωτεύουσα ξεκίνησε ειρηνικά, ωστόσο η ένταση κλιμακώθηκε όταν η πορεία πλησίασε στο σημείο τερματισμού της, στην περιοχή Porte de Charenton. Ομάδες κουκουλοφόρων, ντυμένων στα μαύρα, χρησιμοποίησαν σφυριά για να ξηλώσουν πλάκες από τα πεζοδρόμια, τις οποίες στη συνέχεια εκτόξευσαν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Τουλάχιστον ένας εμπρηστικός μηχανισμός εκτοξεύθηκε προς τους αστυνομικούς, ενώ πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και αντικείμενα στους δρόμους. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και επανειλημμένες εφόδους, επιχειρώντας να διαλύσουν τις ομάδες που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στη Λυών, στη Μασσαλία και στην Τουλούζη, όπου χρησιμοποιήθηκαν και υδροβόλα.

Οι συλλήψεις αυξάνονταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τις πρώτες επίσημες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 290 προσαγωγές και συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο. Νεότερα γαλλικά και ελληνικά δημοσιεύματα ανεβάζουν τον αριθμό πάνω από τις 400.

«Η νύχτα θα είναι πολύ μεγάλη» – Φρούριο η Γαλλία

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, προειδοποίησε για τον αυξημένο κίνδυνο νέων επεισοδίων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, μαζί με ειδικές μονάδες, τεθωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερα, drones και υδροβόλα.

Οι αρχές έχουν απαγορεύσει ορισμένες βραδινές συγκεντρώσεις, επικαλούμενες διαδικτυακά καλέσματα για βίαιες ενέργειες και λεηλασίες. Η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς φοβάται επανάληψη των σοβαρών επεισοδίων της 17ης Οκτωβρίου, όταν σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες καταστημάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, 1.193 αστυνομικοί και χωροφύλακες είχαν τραυματιστεί έως τις 29 Οκτωβρίου, από την έναρξη του κύματος κινητοποιήσεων.

🇫🇷 Protestos seguem noite a dentro em Marselha, com manifestantes incendiando ruas e erguendo barricadas para enfrentar a polícia. pic.twitter.com/FOb19wQbSF October 31, 2026

Η κοινωνική οργή πίσω από τις συγκρούσεις

Πίσω από τις εικόνες των επεισοδίων βρίσκεται μια βαθύτερη κοινωνική και πολιτική κρίση. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο από μαθητές που διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων και τις ανισότητες στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Σταδιακά προστέθηκαν εργαζόμενοι, συνδικάτα και πολίτες που αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες εξαιτίας του κόστους ζωής.

Η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διογκούμενη κρίση εμπιστοσύνης, την ώρα που τα δημοσιονομικά προβλήματα περιορίζουν τις δυνατότητές της για ουσιαστικές οικονομικές παραχωρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις εμφανίζεται μειωμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα, η ένταση παραμένει υψηλή. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη γαλλική κυβέρνηση είναι ότι η καταστολή των επεισοδίων δεν αντιμετωπίζει τις κοινωνικές αιτίες που τροφοδοτούν τη διαμαρτυρία.

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