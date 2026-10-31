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31.10.2026 23:51

Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο με βυτιοφόρο

31.10.2026 23:51
ekav

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) στην Τύργια Πρέβεζας, με έναν 22χρονο από την Φιλιππιάδα να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, προσέκρουσε σε βυτιοφόρο όχημα, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί κάτω από αυτό.

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Στη συνέχεια, ο 22χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

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