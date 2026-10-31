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31.10.2026 21:46

Έκρηξη στην Πλάκα: Βίντεο με τους δράστες να ψάχνουν πόρτα-πόρτα πού να μπουν για να κάνουν πλιάτσικο – Η φωτογραφία που τους «έκαψε» (Photos/Video)

31.10.2026 21:46
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Νέα στοιχεία για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα που παρέσυρε στον θάνατο έξι ανθρώπους ήρθαν στο φως.

Σε βίντεο που κατάφεραν να εντοπίσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έλυσαν την υπόθεση, εμφανίζονται οι τρεις δράστες να περιδιαβαίνουν στην περιοχή λίγο πριν την εισβολή τους στην πολυκατοικία της οδού Λυσικράτους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, οι δύο Έλληνες και ο Αλβανός, προσεγγίζουν διάφορα κτήρια και ελέγχουν τις πόρτες προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν τη δυνατότητα να μπουν και να κάνουν πλιάτσικο.

Τελικά ο δρόμος τους τους φέρνει μπροστά στην πολυκατοικία. Μπαίνουν, αποσπούν έναν σωλήνα ευτελούς αξίας, προκαλούν δολιοφθορά σε έτερο με αποτέλεσμα τη διαρροή φυσικού αερίου και στη συνέχεια αποχωρούν.

Σε φωτογραφία ντοκουμέντο διακρίνεται ένας από αυτούς να περπατά έχοντας ανά χείρας τον σωλήνα που έκλεψαν μερικά λεπτά πριν. Με αφορμή τη συγκεκριμένη φωτογραφία η οποία και επιδείχθηκε στους συλληφθέντες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού άρχισαν να ξεδιπλώνουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Οι τρεις άνδρες είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και έχουν απασχολήσει τις Αρχές δεκάδες φορές για κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά κ.α.

Ειδικότερα, ο ένας από τους δύο Έλληνες έχει απασχολήσει περισσότερες από 45 φορές, ο δεύτερος τουλάχιστον 13 και ο άνδρας από την Αλβανία. από το 2019 έως το 2026, έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές περισσότερες από 20 φορές.

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