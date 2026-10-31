Γάμος «υπερπαραγωγή» στην Κρήτη με 14 καβαλάρηδες και 14 κουμπάρους (Video)

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Με συνοδεία 14 καβαλάρηδων από ολόκληρη την Κρήτη έφτασε στην εκκλησία ο Στέλιος Παντεχάκης, για να παντρευτεί τη Δέσποινα Κουνάλη, παρουσία 14 κουμπάρων στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου.

Η ξεχωριστή γαμήλια πομπή κατέληξε στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο χωριό Προφήτης Ηλίας, όπου ο γαμπρός έφτασε έφιππος, περιμένοντας την αγαπημένη του για την τέλεση του μυστηρίου.

Ο Στέλιος Παντεχάκης και η Δέσποινα Κουνάλη επέλεξαν να συνδυάσουν την ημέρα του γάμου τους με ένα στοιχείο της κρητικής παράδοσης, έχοντας στο πλευρό τους καβαλάρηδες από ολόκληρο το νησί.

Γονείς του γαμπρού είναι ο Θόδωρος Παντεχάκης και η Πηνελόπη Παπαδάκη, ενώ γονείς της νύφης είναι ο Μιλτιάδης Κουνάλης και η Ελένη Μπαντουβεράκη.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τελετής αποτέλεσε και ο αριθμός των κουμπάρων, καθώς συνολικά 14 πρόσωπα ανέλαβαν αυτόν τον ρόλο.

Τη χαρακτηριστική άφιξη του γαμπρού και τις λεπτομέρειες του γάμου κατέγραψε το «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά».

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