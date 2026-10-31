Binance: Επανέρχονται οι αναλήψεις, μετά τη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων

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Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance προχωρά στην αποκατάσταση των κεφαλαίων ύψους 6,3 δισ. δολαρίων που χάθηκαν από την κυβερνοεπίθεση.

Η εταιρία γνωστοποίησε ότι έχει ήδη αναπληρώσει περίπου το 90% των κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν οι χάκερς.

Παράλληλα, σχεδιάζει να επαναφέρει τη δυνατότητα αναλήψεων έως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, η εταιρεία επανέλαβε τη δέσμευσή της ότι θα καλύψει εξ ολοκλήρου τις οικονομικές συνέπειες της επίθεσης, ώστε οι πελάτες της να μη βρεθούν αντιμέτωποι με απώλειες.

«Η Binance θα απορροφήσει τις οικονομικές επιπτώσεις των κλεμμένων κεφαλαίων και όχι οι χρήστες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς αναπληρώνει τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα

Η Binance έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αντικατάστασης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που αφαιρέθηκαν από τους χάκερ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται Bitcoin, Zcash, καθώς και τα stablecoins USDT και USDC.

Για τη χρηματοδότηση της διαδικασίας χρησιμοποιεί συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων από τα εταιρικά της διαθέσιμα, αποθεματικών έκτακτης ανάγκης και ασφαλιστικών κεφαλαίων, μετέδωσε το Bloomberg.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που απομένει να αντικατασταθούν παρουσιάζουν χαμηλότερη ρευστότητα, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την απόκτησή τους στην αγορά.

Η πρόοδος είναι πάντως σημαντική, καθώς στην προηγούμενη ενημέρωσή της η Binance είχε ανακοινώσει ότι είχε καλύψει το 80% των κεφαλαίων που εκλάπησαν.

Η μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στην ιστορία των crypto

Η επίθεση στη Binance χαρακτηρίζεται από ειδικούς ως η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, αλλά και ως ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά κυβερνοεγκλήματος γενικότερα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονους κραδασμούς στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία του στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές.

Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό των συνεπειών της επίθεσης, η Binance είχε προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή των αναλήψεων.

Πλέον, η εταιρεία στοχεύει στην αποκατάσταση της δυνατότητας των πελατών να μεταφέρουν και να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους έως την Κυριακή.

Η διοίκησή της υπογραμμίζει ότι, ανεξάρτητα από την έκταση της κυβερνοεπίθεσης, το σύνολο της οικονομικής ζημίας θα καλυφθεί από την ίδια, χωρίς να μετακυλιστεί στους χρήστες της πλατφόρμας.

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