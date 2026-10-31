Γαλλία: Ειρηνικές οι διαδηλώσεις με μισό εκατομμύριο νέους στους δρόμους – Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά μικρών ομάδων (Photos/Video)

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Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές (500.000 σύμφωνα με τα συνδικάτα, 320.000 σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές) διαδήλωσαν σήμερα στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας προβάλλοντας αιτήματα και διεκδικήσεις τόσο σε σχέση με τα οικονομικά ζητήματα όσο και σε σχέση με τα ζητήματα της εκπαίδευσης.
Στο Παρίσι η πορεία ήταν σε γενικές γραμμές ειρηνική ως τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια ωστόσο η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά ομάδας 200 διαδηλωτών που σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές προέβησαν σε πράξεις βίας.
Όπως αναφέρει το bfmtv, οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν η διαδήλωση έφτασε στην Πόρτα του Σαραντόν Εκεί δεκάδες άτομα με μάσκες και ντυμένα στα μαύρα ξήλωσαν μεταξύ άλλων πλακάκια από τα πεζοδρόμια με σφυριά και στη συνέχεια πέταξαν κομμάτια κατά των αστυνομικών.
Επιπλέον, εκτοξεύθηκε ένας εμπρηστικός μηχανισμός προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν ρίχνοντας δακρυγόνα ενώ επιτέθηκαν και με γκλοπ.
Σύμφωνα με τη Νομαρχία Αστυνομίας προς το τέλος της πορείας, ένας «σκληρός πυρήνας αρκετών εκατοντάδων ταραχοποιών» επιτέθηκε στις δυνάμεις της τάξης, «ρίχνοντας βλήματα, μεταξύ των οποίων και ένα μολότοφ», οι οποίες «ενεργούν για να τερματίσουν τη διατάραξη της δημόσιας τάξης». «Επιπλέον, η διάλυση της διαδήλωσης συνεχίζεται χωρίς δυσκολίες», ανέφερε.
Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι θεωρούν υψηλού κινδύνου τη σημερινή νύχτα, αφού λόγω του Χάλοουιν είθισται πολύς κόσμος να παραμένει στους δρόμους ως τις πρώτες πρωινές ώρες φορώντας μάσκες.
Κάποιοι από τους διαδηλωτές ήταν μεταμφιεσμένοι σε μάγισσες ή κρατούσαν μεγάλες κολοκύθες.
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